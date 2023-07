Nowy remont autostrady A4 potrwa 7 lat. Gdzie pojawią się utrudnienia?

Remont autostrady A4 w Rudzie Śląskiej

Jak podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, rozpoczęły się już prac na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej. Prace obejmują remonty i wyciszenie urządzeń dylatacyjnych na obu jezdniach w dzielnicy Kochłowice, w rejonie ul. Piłsudskiego. Na mostach ułożona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa. Wartość inwestycji to ponad 6,1 mln zł.

Pierwsza część remontu odbywa się na jezdni w kierunku Wrocławia. Przeniesiono tam ruch na jezdnię w kierunku Katowic, gdzie wydzielono po dwa pasy w każdym kierunku. Rozpoczęto też roboty związane z wymianą dylatacji. Odcinek ze zwężeniami liczy ok. 2,5 km. Ze względu na ograniczoną szerokość jezdni lewe pasy są zwężone do szerokości 2,3 m. Obniżono też dopuszczalną prędkość: do 80 km/h na odcinku w rejonie robót i do 60 km/h w miejscach zmiany toru jazdy. Wprowadzono zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe i autobusy.

W kolejnym etapie wymieniane będą dylatacje na jezdni w kierunku Krakowa. Choć umowny termin zakończenia robót przypada w czerwcu 2024 r., wykonawca zadeklarował wykonanie całości prac w tym roku. GDDKiA zastrzega, że zależy to od wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych i braku konieczności nieprzewidzianych robót.

Remont autostrady A4 między Wrocławiem i Krzyżową potrwa 7 lat

Znacznie dłuższe i poważniejsze utrudnienia na autostradzie A4 pojawią się między Wrocławiem i Krzyżową. Pierwszy etap prac przewiduje modernizację na odcinku pomiędzy węzłami Krzyżowa i Legnica Południe. Obecną dwujezdniową autostradę z dwoma pasami ruchu i bez pasa awaryjnego, zastąpi nowa z trzema pasami ruchu i pasem awaryjnym. Równolegle do istniejącej A4, po wcześniejszej przebudowie węzłów i budowie nowych obiektów inżynierskich, powstanie nowa jezdnia, na którą zostanie przeniesiony ruch. To umożliwi rozbiórkę starej nawierzchni i budowę nowej, drugiej jezdni. Prace będą prowadzone na odcinku około 36 km i mają potrwać siedem lat, czyli do 2030 roku.

Drugi etap prac obejmie odcinek między Legnicą i Wrocławiem. Obecnie trwają dopiero prace projektowe, ale wszystko wskazuje na to, że również i tu pojawią się trzy pasy ruchu. Również w tym miejscu plany zakładają dobudowanie nowej jezdni i przeniesienie na nią ruchu. W ten sposób możliwe będzie zbudowanie nowej nawierzchni autostrady, bez poważnego utrudniania ruchu pojazdów.