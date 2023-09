Najkrótsza trasa z zachodu na wschód. Jest decyzja w sprawie drogi S12

Budowa trasy ekspresowej S12 to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w naszym kraju. Zadaniem nowej drogi będzie ułatwienie podróży pomiędzy zachodnią i wschodnią granicą państwa, a tym samym krajami Unii Europejskiej i Ukrainy. Jej początek znajdzie się u zbiegu z autostradą A1 w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego, a koniec na przejściu granicznym w Dorohusku.

Jak przekonywał niedawno minister infrastruktury Andrzej Adamczyk - realizacja tej inwestycji jest konieczna, aby sieć drogowa w Polsce była spójna, mieszkańcy miast i miasteczek mogli zostać uwolnieni od ciężkiego ruchu tranzytowego.

Zdjęcie Ruszył przetarg na kolejny odcinek S12 / GDDKiA

Ruszył przetarg na kolejny odcinek S12

Tym bardziej kierowców powinna ucieszyć wiadomość, że do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej właśnie trafiła dokumentacja przetargowa na realizację kolejnego ważnego odcinka S12. Mowa o blisko 15-kilometrowym fragmencie od Przysuchy do Wieniawy

Jak podkreśla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - będzie to już kolejny fragment S12 w woj. mazowieckim. Nowa trasa dysponująca dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu będzie prowadzić m.in. przez teren gmin Gielniów i Przysucha.

Jej głównym zadaniem będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego, w tym licznych ciężarówek, które od dłuższego czasu są sporym problemem dla mieszkańców okolicznych miast. Ponadto ma wpłynąć na ograniczenie ruchu na zatłoczonej obecnie drodze krajowej nr 12 i umożliwić szybki transport pomiędzy centrum kraju, a południowym Mazowszem i Lubelszczyzną.

Zdjęcie Droga S12 ma być najkrótszą trasą z zachodu na wschód / GDDKiA

Droga S12 w budowie. Jakie zmiany w okolicznych drogach?

GDDKiA podkreśla, że start inwestycji może skutkować wieloma zmianami w dotychczasowym systemie dróg wojewódzkich. Przebudowane zostaną w niezbędnym zakresie wszystkie trasy lokalne, które będą kolidowały z budową nowego fragmentu, tak aby przywrócić naruszone połączenia drogowe i przywrócić dojazdy do posesji. Pojawią się nowe elementy infrastruktury drogowej przeznaczone dla pieszych i rowerzystów, a także liczne inne obiekty inżynierskie oraz systemy odwonienia i urządzenia ochrony środowiska.

Przyszła trasa S12 w województwie mazowieckim będzie miała długość ok. 107 km. W najbliższym czasie mają ruszyć przetargi na kolejne kluczowe odcinki. Budowa całej drogi jest realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. z zaznaczeniem ewentualnego przesunięcia daty oddania do 2033 r.