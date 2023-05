Krok ku budowie ekspresowej Zakopianki Kraków - Myślenice. Pierwszy przetarg

Spis treści: 01 Sześć korytarzy ekspresowej Zakopianki z Krakowa do Myślenic

W styczniu 2022 roku GDDKiA zaprezentowała tzw. studium korytarzowe dla drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków - Myślenic. Zawarto w nim sześć proponowanych szerokich korytarzy, którymi mogłaby zostać poprowadzona trasa pomiędzy Krakowem a Myślenicami.

Sześć korytarzy ekspresowej Zakopianki z Krakowa do Myślenic

Korytarze nie były precyzyjnymi przebiegami wariantów przebiegu nowej drogi, ale obejmowały pasy terenu o szerokości od 3 do 5 km, w których planowano zlokalizować docelowe przebiegi trasy.

Opracowanie objęło swoim zasięgiem siedem powiatów i 34 gmin. Jest to teren prawie 3 tysięcy km kwadratowych.

Mimo takich mało precyzyjnych propozycji, spotkały się one z gwałtowną krytyką mieszkańców wszystkich gmin, przez które proponowano poprowadzić nową drogę. W tej sytuacji GDDKiA zaproponowała opracowanie samorządom przygotowanie tzw. korytarza społecznego drogi, a do mediacji włączył się Kraków.

Wszystkie warianty spotkały się z gwałtownymi protestami

Szybko okazało się jednak, że opracowanie takiego społecznego korytarza również nie jest możliwe - każde potencjonalne usytuowanie nowej drogi wywoływało gwałtowne protesty.

Mimo tego GDDKiA nie rezygnuje z planów budowy ekspresowej Zakopianki z Krakowa do Myślenic. Prowadzone są pracę związane z pozyskaniem finansowania budowy tego odcinka oraz prace przygotowawcze.

Przetarg na STEŚ dla S7 Kraków - Myślenice. Co to oznacza?

GDDKiA ogłosiła właśnie przetarg na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) przebiegu drogi S7 Kraków - Myślenice. Jest to dokument projektowy, w którym analizowane są możliwości poprowadzenia drogi na konkretnym terenie, z uwzględnieniem kwestii technicznych, kosztów i oddziaływania nowej trasy na środowisko.

Zaproponowane w STEŚ warianty będą prezentowały już precyzyjne przebiegi i lokalizację inwestycji. Wykonawca STEŚ przedstawi możliwości przebiegu drogi w pasie o szerokości od 80 do 150 metrów, w którym zlokalizowane będą nie tylko sama droga ekspresowa, ale cała infrastruktura związana z jej funkcjonowaniem.

Początek drogi ekspresowej S7 przewidziano między węzłami Kraków Południe a Kraków Bieżanów, jednak projektant będzie mógł zaproponować go też w innym miejscu. Dopuszczono poszukiwanie wariantów bardziej na zachód lub na wschód, o ile takie rozwiązanie będzie korzystne i racjonalne. Żaden z wariantów nowego odcinka S7 przedstawionych w Studium korytarzowym nie został wskazany w przetargu jako rekomendowany. To najbardziej kontrowersyjna droga w Polsce. Awantury i histeria

Przygotowanie STEŚ to proces wieloletni. GDDKiA zakłada, że w ciągu 6 lat od podpisania umowy na jego opracowanie zostanie uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. W tym czasie będą m.in. organizowane spotkania informacyjne dla mieszkańców zainteresowanych przebiegiem trasy.

Ruch na Zakopiance stale rośnie, jest już większy niż na A4

Kierowcy jeżdżący Zakopianką z Krakowa do Myślenic, podobnie jak GDDKiA, wiedzą, że wybudowanie nowej ekspresowej drogi jest niezbędne, bowiem ruch na tej trasie stale rośnie. O ile w 2015 roku wahał się od 30 do prawie 41 tysięcy pojazdów na dobę, w zależności od odcinka pomiarowego, to już w latach 2020-2021 było to od niespełna 40 tysięcy do ponad 57 tysięcy pojazdów na dobę. To więcej niż na autostradzie A4 między Niepołomicami a Brzeskiem, którą w ciągu doby przejeżdża 55 tysięcy samochodów.

Jednocześnie prognozy wskazują, że w przyszłości liczba samochodów jeżdżących trasą Kraków - Myślenice będzie się zwiększać.

