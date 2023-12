Krok bliżej do budowy 113 km drogi S10. Kiedy pojadą nią pierwsi kierowcy?

Spis treści: 01 Droga S10 będzie liczyć 410 km. Gotowych jest 76

02 50 ofert na realizację 113 km drogi S10

03 Kiedy fragment S10 będzie gotowy?

Droga S10 będzie liczyć 410 km. Gotowych jest 76

W przyszłości droga ekspresowa S10 będzie liczyć ok. 410 km i połączy Szczecin z aglomeracją warszawską. GDDKiA zwraca uwagę, że dzięki trasie powstanie alternatywny szlak transportowy na północ od autostrady A2. Obecnie kierowcy mogą skorzystać z zaledwie 76 km drogi. W realizacji znajdują się cztery odcinki od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Toruń Południe. W przypadku dwóch z nich złożone zostały już wnioski o decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Dla dwóch pozostałych opracowywane są jeszcze materiały do wniosku. To oznacza, że budowa żadnego z nich jeszcze nie ruszyła.

Reklama

W przygotowaniu znajdują się odcinki Wyrzysk - Bydgoszcz o długości 40 km oraz A1 - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. Pierwszy z nich w listopadzie ubiegłego roku otrzymał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). W przypadku drugiego projektanci pracują nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym. Ponadto prowadzone są prace przygotowawcze związane z poszerzeniem ok. 35 km autostrady A1 na odcinku Toruń - Włocławek (będzie miał wspólny przebieg z S10) o dodatkowy pas ruchu. Oprócz tego GDDKiA czeka na wydanie decyzji DŚU dla 28-kilometrowego odcinka Piła - Wyrzysk i opracowuje dokumentację do złożenia tego wniosku dla dobudowy drugiej jezdni na obwodnicy Wyrzyska (na odcinku 5 km).

50 ofert na realizację 113 km drogi S10

Teraz GDDKiA poinformowała, że przystąpiła do analizowania ofert złożonych przez firmy chętne na zrealizowanie liczącego 113 km fragmentu S10 między Szczecinem i Piłą. Budowa została podzielona na osiem odcinków realizacyjnych. Wybudowany zostanie fragment łączący węzeł Szczecin Kijewo (autostrada A6) z funkcjonującymi już odcinkami od Zdunowa (granica Szczecina) do końca obwodnicy Stargardu oraz siedem odcinków od Stargardu do Piły (z wyłączeniem działającej już obwodnicy Wałcza).

Zdjęcie Liczący 113 km fragment drogi ekspresowej S10 został podzielony na osiem odcinków. / GDDKiA

Nie można tutaj mówić o braku zainteresowania. Jak informuje GDDKiA, w sumie złożono 50 ofert (w zależności od odcinka od czterech do ośmiu). Aż 40 z nich mieściło się w kosztorysach. Inwestycja została podzielona na następujące fragmenty:

Kijewo - Zdunowo: długość 4,4 km, złożono siedem ofert o wartości od 187,34 do 288,91 mln zł, budżet GDDKiA wynosi 244,45 mln zł

długość 4,4 km, złożono siedem ofert o wartości od 187,34 do 288,91 mln zł, budżet GDDKiA wynosi 244,45 mln zł Stargard - Suchań: dł. 13,8 km, złożono cztery oferty z kwotami od 450,38 do 630,5 mln zł, GDDKiA zarezerwowało na to zadanie 562,6 mln zł

dł. 13,8 km, złożono cztery oferty z kwotami od 450,38 do 630,5 mln zł, GDDKiA zarezerwowało na to zadanie 562,6 mln zł Suchań - Recz: dł. 19,6 km, wpłynęło osiem ofert o wartości od 667,52 do 969,06 mln zł, budżet GDDKiA wynosi 835,06 mln zł;

dł. 19,6 km, wpłynęło osiem ofert o wartości od 667,52 do 969,06 mln zł, budżet GDDKiA wynosi 835,06 mln zł; Recz - Cybowo: dł. 15,2 km, złożono siedem ofert na kwoty od 647 do 915,62 mln zł, na realizację tego zadania GDDKiA przygotowała 991,54 mln zł

dł. 15,2 km, złożono siedem ofert na kwoty od 647 do 915,62 mln zł, na realizację tego zadania GDDKiA przygotowała 991,54 mln zł Cybowo - Łowicz Wałecki: dł. 16,6 km, wpłynęło siedem ofert opiewających na kwoty od 592,97 do 695,92 mln zł, budżet GDDKiA to z kolei 677,75 mln zł

dł. 16,6 km, wpłynęło siedem ofert opiewających na kwoty od 592,97 do 695,92 mln zł, budżet GDDKiA to z kolei 677,75 mln zł Łowicz Wałecki - Piecnik: dł. 14,9 km, złożono sześć ofert o wartości od 538,05 do 680,99 mln zł, GDDKiA zarezerwowała 773,92 mln zł

dł. 14,9 km, złożono sześć ofert o wartości od 538,05 do 680,99 mln zł, GDDKiA zarezerwowała 773,92 mln zł Piecnik - Wałcz: dł. 16 km, złożono sześć ofert na kwoty od 552,22 do 693,41 mln zł, środki przygotowane przez GDDKiA to 616,4 mln zł

dł. 16 km, złożono sześć ofert na kwoty od 552,22 do 693,41 mln zł, środki przygotowane przez GDDKiA to 616,4 mln zł Wałcz - Piła: dł. 13 km, wpłynęło pięć ofert na kwoty od 721,29 do 915,37 mln zł, budżet GDDKiA wynosi 999,69 mln zł

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu GDDKiA będzie brać pod uwagę przede wszystkim cenę - 55 proc. Oprócz tego zwróci uwagę na przedłużenie gwarancji na ekrany akustyczne (20 proc.), przedłużenie gwarancji na obiekty mostowe (20 proc.) oraz zagospodarowanie na placu budowy pozyskanego destruktu asfaltowego (5 proc.).

Kiedy fragment S10 będzie gotowy?

Zadaniem wyłonionych wykonawców będzie zrealizowanie inwestycji w formule "projektuj i buduj". Po podpisaniu umowy będą oni mieli 10 miesięcy na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Zakłada się, że jej procedowanie zajmie 7 miesięcy. Na prace w terenie wykonawcy będą mieli kolejne 22 miesiące, oczywiście wyłączając okresy zimowe, które potrwają od 16 grudnia do 15 marca. Jeśli nie będzie nieprzewidzianych problemów i wszystko przebiegnie zgodnie z zaplanowanymi terminami, podpisanie umów nastąpi w przyszłym roku, a w 2025 r. rozpocznie się budowa. "Przy sprawnym przebiegu całego procesu administracyjno-budowlanego kierowcy z nowej trasy skorzystają w 2028 r." - informuje GDDKiA.

S10 Szczecin - Piła będzie dwujezdniową drogą ekspresową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Trasa będzie omijać miejscowości, przez które biegnie obecna DK10. Odcinek prowadzący od Szczecina do Piły swój bieg zakończy na węźle Piła Północ, który w przyszłości będzie stanowić połączenie S10 i S11.