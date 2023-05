Jak poprawić dojazd do Zakopanego? Będzie przebudowa Zakopianki

Spis treści: 01 Dwoma pasami z Krakowa do Nowego Targu

02 Rozbudowa Zakopianki z Nowego Targu do Zakopanego

03 Ruch na Zakopiance jest coraz większy

Na razie prace są na etapie wczesnego planowania. W styczniu ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji poprawy przepustowości odcinka z Szaflar do Zakopanego. Teraz GDDKiA ogłosiła taki przetarg na odcinek z Nowego Targu do Szaflar.

Dwoma pasami z Krakowa do Nowego Targu

Zwiększenie przepustowości tego odcinka jest niezbędnego ze względu na postępującą przebudowę Zakopianki. Od ubiegłego roku, po oddaniu do użytku tunelu pod Luboniem Małym, Zakopianka jest dwupasmowa na odcinku od Krakowa do Chabówki, a z Myślenic do Chabówki jedziemy drogą ekspresową. Co więcej, budowa ekspresowego odcinka z Chabówki do Nowego Targu jest już mocno zaawansowana, a gdy ten odcinek zostanie oddany odo użytku - co ma nastąpić już w przyszłym roku - dwupasmową drogą dojedziemy z Krakowa do Nowego Targu.

Reklama

Rozbudowa Zakopianki z Nowego Targu do Zakopanego

A co dalej? Dwupasmowej drogi z Nowego Targu do Zakopanego wybudować się nie da. GDDKiA zamierza jednak zwiększyć przepustowość, co oznacza przebudowę w obecnym śladzie. Gdzie tylko możliwe, pojawią się nowe pasy ruchu, dzięki czemu możliwe będzie wyprzedzanie. Ponadto rozbudowane zostaną skrzyżowania i przebudowane zjazdy. Na 7-kilometrowym odcinku drogi ma powstać również 1,2 km chodnika.

Dokładny plan przebudowy ma zostać opracowany przez zwycięzcę przetargu, który będzie miał na to aż 28 miesięcy. GDDKiA zakłada, że wszystkie prace związane z przygotowaniem przebudowy Zakopianki z Nowego Targu do Zakopanego zostaną wykonane do 2028 roku. Dopiero po tym terminie będą mogły rozpocząć się prace budowlane.

Ruch na Zakopiance jest coraz większy

Ruch na Zakopiance na odcinku Nowy Targ - Zakopane cały czas rośnie. Jak informuje GDDKiA, między 2015 a 2021 rokiem zwiększył się o 45 proc., do ponad 22 tysięcy pojazdów na dobę. W jeszcze większym stopniu zwiększył się ruch samochodów ciężarowych, bo o 73 proc., do 2,3 tysiąca pojazdów na dobę.

***