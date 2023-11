Ile kilometrów autostrad jest w Polsce? Nowych dróg ciągle przybywa

Spis treści: 01 Stan autostrad i dróg krajowych w Polsce

02 Autostrada A1 ma już 34 lata na karku

03 Autostrada A2 z dostępem do Białorusi

04 Autostrada A4 jest najstarszą autostradą w Polsce

05 Autostrada A6 i A8 są gotowe, ale to nie koniec prac

06 Autostrada A18 po solidnej przebudowie

Po Polsce podróżuje się coraz szybciej i wygodniej, co jest efektem poczynionych inwestycji i pracy drogowców. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad każdego roku oddaje w ręce kierowców kolejne obiekty tj. tunele oraz otwiera nowe odcinki dróg ekspresowych i autostrad. Na chwilę obecną w Polsce jest do dyspozycji 5115,6 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1849,2 km autostrad. Na przestrzeni następnych lat - jak informuje GDDKiA - sieć dróg klasy A ma wydłużyć się do około 2100 km. Jak autostradowe szlaki zmieniały się na przestrzeni lat?

Zdjęcie Mapa stanu budowy autostrad w Polsce pod koniec 2023 roku / Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA] / GDDKiA

Pierwszy odcinek autostrady A1, łączący miejscowość Tuszyn pod Łodzią z Piotrkowem Trybunalskim. został otwarty w 1989 roku. Blisko 20 lat czekaliśmy na wybudowanie północnej części A1, czyli ponad 150 km trasy z Rusocina pod Gdańskiem do Torunia. Koncesjonariusz budował ją od 2005 do 2011 roku. Pięć lat później autostradą A1 można było dojechać ponad 180 km dalej aż do Tuszyna. Z kolei w latach 2007-2014 zrealizowano nieco ponad 90 km odcinek A1, umożliwiający przejazd od Pyrzowic do granicy z Czechami w Gorzyczkach. Następnie od 2015 do 2019 drogowcy oddali blisko 60 kilometrów autostrady po nowym przebiegu, omijającej Częstochowę i łączącej się z A1 w Pyrzowicach.

Po 30 latach od otwarcia pierwszego odcinka GDDKiA podpisało umowę na przebudowę starej A1 od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego, jak również trzech odcinków DK1 od Kamieńska do początku obwodnicy Częstochowy. Rok później podpisano umowę na na przebudowę ostatniego fragmentu trasy, od Piotrkowa Trybunalskiego do Kamieńska - łącznie nieco ponad 80 kilometrów trasy.

Obecnie autostrada A1, od Rusocina do Gorzyczek, mierzy ponad 560 km (ok. 331 km w zarządzie GDDKiA i ok. 152 km w zarządzie koncesjonariusza Gdańsk Transport Company). To jedna z najważniejszych dróg w Polsce, bowiem jest częścią międzynarodowego szlaku transportowego, łączącego Morze Bałtyckie i Adriatyk. To także drogowy kręgosłup łączący się z biegnącymi ze wschodu na zachód autostradami A2 i A4, a także drogami ekspresowymi S1, S5, S7 i S8.

Zdjęcie Autostrada A1 mierzy ponad 560 km / Przemek Świderski / Reporter

Osoby kierujące się w kierunku Białorusi mają do dyspozycji autostradowe połączenie w ciągu A2 od zachodniej granicy do stolicy Polski. Z kolei za Warszawą na wschód tempem autostradowym dojedziemy co najwyżej do Mińska Mazowieckiego, ale niebawem to się zmieni. Przedłużenie autostrady mierzące 133 km, od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego w kierunku granicy z Białorusią, podzielono na trzy krótsze odcinki. W realizacji, w trybie Projektuj i buduj, jest 101 km trasy do węzła Biała Podlaska.

Dalsza część do granicy z Białorusią realizowana będzie w trybie Buduj - póki co toczy się postępowanie o wydanie decyzji ZRID. Większy postęp widać natomiast na trasach, na budowę których umowy podpisano w 2020 roku. Mowa o odcinkach pomiędzy Kałuszynem i Groszkami, na wysokości Siedlec oraz w okolicy Białej Podlaskiej, gdzie zaawansowanie prac wynosi od ponad 50 do ponad 70 proc.

Prace na wschodzie trwają, a GDDKiA przygotowuje się równocześnie do realizacji poszerzenia autostrady A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą o dodatkowe pasy ruchu. Powstaną w miejsce szerokiego pasa zieleni pomiędzy jezdniami, na długości ok. 89 kilometrów. Rozbudowa autostrady A2 między Łodzią i Warszawą będzie - jak podkreślają drogowcy - jednym z najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych zadań. Głównie z uwagi na to, że wszystkie prace będą prowadzone przy odbywającym się ruchu.

W eksploatacji jest obecnie 487,5 km autostrady A2 - około 232,5 km w zarządzie GDDKiA oraz k. 255 km (z czego 238 km płatne) w zarządzie koncesjonariusza: Autostrada Wielkopolska na odcinku Świecko - Konin. W realizacji jest kolejne 100,8 km, a w przygotowaniu 32,3 km. Po zakończeniu prac będzie to łącznie 620,6 km.

Zdjęcie Autostrad A2 mierzy obecnie 487,5 km / Gerard / Reporter

Historia autostrady A4 zaczęła się jeszcze w latach 30 XX wieku, kiedy powstało łącznie 103 km ówczesnej trasy, która łączyła Berlin z Bytomiem - w tamtych czasach ruch na trasie ruch był znikomy. Dziś jest zupełnie inaczej. Obecnie A4 to prawie 670 km autostrady, która łączy przeciwległe przejścia graniczne w Zgorzelcu i Korczowej - ok. 606 km znajduje się w zarządzie GDDKiA, a ok. 61 km w zarządzie koncesjonariusza: Stalexport Autostrada Małopolska SA; Katowice (Murckowska) - Kraków (Balice).

Niestety, Dolnośląski odcinek autostrady A4, bez pasów awaryjnych czy nienormatywnych węzłów, charakteryzuje się bardzo dużym natężeniem ruchu. Przekłada się to niestety na spiętrzenie ruchu, zdarzenia drogowe i kolizje. Wypadki i zatory to praktycznie obrazek z każdego tygodnia tej drogi, szczególnie na odcinku pomiędzy Legnicą a Wrocławiem.

Zdjęcie Obecnie autostrada A4 mierzy prawie 670 km / Piotr Krzyzanowski/Polska Press/East News / East News

Te dwie krótkie autostrady są już w całości oddane kierowcom. Niemniej, drogowcy nie skończyli jeszcze nad rozwojem związanej z nimi infrastruktury. Na początku września ubiegłego roku GDDKiA podpisało umowę na Regionalny Projekt Wdrożeniowy w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T, dzięki któremu Autostradowa Obwodnica Wrocławia (A8) zostanie wyposażona w jednolity, zintegrowany system teleinformatyczny, umożliwiający uruchomienie usług ITS.

Po starej autostradzie A6 nie ma już śladu - zamiast płyt betonowych jest już nowa nawierzchnia bitumiczna. Obecnie kończą się już prace przy przebudowie węzła drogowego Szczecin Kijewo. Jeszcze przed wakacjami nie powinno być utrudnień, a prace całkowicie zakończą się w lipcu.

Zdjęcie Autostrada A8 ma 22,7 km, zaś autostrada A6 28,8 km. / 123RF/PICSEL

W październiku br. GDDKiA zakończyło prace związane z przebudową jezdni południowej DK18 na całym odcinku od granicy państwa z Niemcami do węzła Golnice (woj. dolnośląskie) - był to II etap budowy autostrady A18. Pierwszym była budowa jezdni północnej DK18 o parametrach autostradowych, w kierunku granicy państwa w Olszynie, w latach 2004-2007. Obecnie cała droga o długości 70 km zyskała parametry i status autostrady.

Koszt przebudowy całego odcinka, od granicy w Olszynie do węzła Golnice, wyniósł blisko 900 mln zł. Do wykonania nowej nawierzchni i obiektów mostowych drogowcy wykorzystali w sumie ponad 8 tysięcy ton stali - więcej, niż pochłonęła budowa stalowej konstrukcji kratowej wieży Eiffla - oraz blisko 800 tysięcy ton betonu - prawie tyle samo, ile zużyto do budowy najwyższego budynku na świecie Burdż Chalifa.