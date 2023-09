Droga S19 na Podkarpaciu. Jest ważny wniosek w sprawie budowy Via Carpatia

W oficjalnym komunikacie GDDKiA poinformowano, że do Wojewody Podkarpackiego trafił wniosek o wydanie zezwolenia na rozbudowę drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski Północ - Jasionka. Inwestycja dotyczy odcinka o długości ok 13,8 km, a konkretnie dobudowania do niego drugiej jezdni.

Działanie to ma na celu ujednolicić przekrój dróg na całej trasie Via Carpatia i jednocześnie zlikwidować wszelkie "wąskie gardła" powodujące utrudnienia w ruchu tranzytowym. Dzięki dobudowie drugiej jezdni poprawi się komfort jazdy oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu co przełoży się na mniejszą liczbę wypadków

Rozbudowa drogi S19. Jaki jest pełen zakres prac?

Aktualnie wspomniany odcinek S19 posiada trzypasmową jezdnie w układzie 2+1. Dużym problemem dla kierowców jest brak pasa rozdziału kierunków jazdy, a także niewystarczające pobocze. Zakres prac zaprezentowanych przez GDDKiA uwzględnia rozbudowę drogi, by ta posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz awaryjny o szerokości 2,5 metra.

Zdjęcie S19 Sokołów Małopolski Północ – Jasionka wreszcie doczeka się dwóch jezdni po dwa pasy ruchu / GDDKiA

Rozbudowa S19 będzie się wiązała także z dostosowaniem istniejących już obiektów inżynierskich do nowego przekroju drogi. Przebudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, cieki wodne oraz infrastruktura techniczna. W ramach inwestycji powstaną także nowe obiekty, w tym estakada o długości 155,6 m w miejscowości Nienadówka, dwa wiadukty oraz dwa przejazdy gospodarcze. Drogowcy skupią się także na powiększeniu istniejącego już MOP-u Stobierna, który w przyszłości doczeka się m.in. stacji paliw i obiektów gastronomiczno-handlowych.

Budowa ruszy już za kilka miesięcy

Urzędnicy podkreślają, że większość terenu potrzebnego do dobudowy drugiej jezdni jest już w posiadaniu GDDKiA. Wydanie przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji pozwoli określić nowe granice terenu przewidzianego pod budowę drogi, a także umożliwi rozpoczęcie tzw. procedury odszkodowawczej za nieruchomości przejmowane na rzecz Skarbu Państwa.

Uzyskanie tej decyzji umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót budowlanych, których wstępny termin został zaplanowany na I połowę 2024 roku.

Międzynarodowy szlak Via Carpatia

Szlak Via Carpatia to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Jego powstanie pozwoli na wyprowadzenie z okolicznych miejscowości ruchu tranzytowego i poprawi komfort życia mieszkańców narzekających na wypadki, hałas oraz spaliny. Ponadto trasa skróci także czas przejazdu oraz zwiększy bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 km długości. W skład szlaku drogowego Via Carpatia wejdą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.