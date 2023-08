Droga S17 rośnie jak na drożdżach. Złożono ważny wniosek

Inwestycja realizowana jest w systemie "projektuj i buduj" i zakłada wybudowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej (po dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi). Przebudowane i rozbudowane będą drogi poprzeczne, które kolidują z przebiegiem mającej powstać trasy. Planuje się, że powstaną dwa węzły drogowe, most oraz dziewięć wiaduktów. Oprócz tego zbudowana zostanie również droga do obsługi ruchu lokalnego. Wartość tej inwestycji to ok. 440,6 mln złotych.

Jak wyglądają prace na innych odcinkach S17 w tym regionie?

Odcinek Zamość Wschód - Zamość Południe w przyszłości będzie wchodził w skład liczącego ok. 125 km fragmentu drogi ekspresowej S17 między Piaskami i Hrebennem. Obecnie w realizacji są cztery odcinki tej trasy od Zamościa do Hrebennego. W 2021 roku do użytku oddana została jedna jezdnia na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Dobudowa drugiej nitki planowo ma zakończyć się w trzecim kwartale tego roku.

Jeśli chodzi o odcinki Zamość Południe - Tomaszów Lubelski i Tomaszów Lubelski - Hrebenne, wykonawcy pracują nad projektami i dokumentacją potrzebną do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Planuje się, że wnioski zostaną złożone w tym roku. Odcinki Piaski - Łopiennik, Krasnystaw - Izbica, Izbica - Zamość Sitaniec są jeszcze na etapie przetargów. GDDKiA analizuje obecnie złożone oferty. Fragmenty drogi S17 Łopiennik - Krasnystaw i Zamość Sitaniec - Zamość Wschód są natomiast na etapie prac przygotowawczych.