Droga ekspresowa od Warszawy do granicy z Ukrainą. Podjęto ważną decyzję

Dwa odcinki drogi ekspresowej S17 między Piaskami i Zamościem

Liczący 16,6 km odcinek Piaski - Łopiennik będzie przebiegać nowym śladem, wzdłuż istniejącej obecnie drogi krajowej nr 17. Fragment rozpocznie swój bieg na węźle Piaski Wschód, który ma przejść przebudowę (droga S17 łączyć się będzie w tym miejscu z trasą S12 Piaski - Dorohusk). Inwestycja obejmie m.in. budowę trzech węzłów drogowych: Piaski Południe, Fajsławice i Łopiennik.

Drugi z odcinków, fragment Krasnystaw - Izbica liczący 18,8 km zacznie się w miejscowości Zakręcie, przed Krasnymstawem. Trasa przebiegać będzie początkowo w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 17. Trasa następnie przekroczy rzekę Żółkiewkę i od zachodniej strony ominie m.in. Latyczów, Dworzyska, Tarnogórę i Izbicę. Trasa przekroczy linię kolejową nr 69 relacji Rejowiec - Hrebenne i zakończy się na przecięciu z obecną DK17 w okolicach Krasnego. Ta inwestycja obejmuje również budowę trzech węzłów (Krasnystaw Północ, Krasnystaw Południe i Izbica), pary Miejsc Obsługi Podróżnych Ostrzyca oraz obwodu utrzymania drogi ekspresowej w okolicach Krasnegostawu. Oba odcinki będą dwujezdniowe.

Budowa dwóch odcinków S17. GDDKiA wybrała najkorzystniejsze oferty

GDDKiA informuje, że w sumie otrzymała 23 oferty od firm zainteresowanych zaprojektowaniem i budową obu odcinków. Oprócz tego wpłynęła do niej znacząca liczba pytań od przedsiębiorstw - prawie 2,5 tys. Ponadto dla firm, które wyraziły chęć zrealizowania inwestycji, zorganizowano spotkanie w celu przybliżenia przedmiotu zamówienia uwzględniającego nowe uwarunkowania techniczne wynikające z rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, które wydane zostało w czerwcu 2022 roku.

Teraz GDDKiA poinformowała, że zakończyła ocenę złożonych ofert. W przetargu na realizację odcinka Piaski - Łopiennik wybrana została oferta firmy Intercor, która opiewa na 695,5 mln zł. W przypadku fragmentu Krasnystaw - Izbica za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Mostostal Warszawa o wartości 936,6 mln zł. Jeśli firmy, które nie zostały wybrane przez GDDKiA, nie złożą odwołań od rozstrzygnięcia, a kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie wykaże żadnych nieścisłości, możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcami. GDDKiA planuje, że nastąpi to w drugim kwartale tego roku.

Droga ekspresowa S17 od Warszawy do granicy z Ukrainą

Droga ekspresowa S17 na odcinku Piaski - Hrebenne jest ważnym fragmentem całej tej trasy prowadzącej od Warszawy przez Lublin, Zamość, Tomaszów Lubelski aż do granicy państwa w Hrebennem. Jest to także część międzynarodowej drogi E372 prowadzącej z Warszawy do Lwowa. Trasa ta będzie łączyć się na węźle Piaski Wschód z drogą ekspresową S12 Piaski - Dorohusk. Poprzez wybudowane odcinki S12 na wspólnym przebiegu S17 oraz istniejące węzły na obwodnicy Lublina trasa połączy się również z drogą ekspresową S19. Liczący ok. 125 km fragment między Piaskami i Hrebennem będzie realizowany w formule Projektuj i buduj. Obecnie na etapie realizacji są trzy odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego. W zeszłym roku od użytku oddana została druga nitka obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.

W przypadku odcinków Zamość Wschód - Zamość Południe, Zamość Południe - Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski - Hrebenne (w sumie to niemal 50 km) wykonawcy złożyli w minionym roku wnioski do wojewody lubelskiego o wydanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Analizowane są również oferty złożone w przetargu na realizację odcinka Izbica - Zamość Sitaniec. Jeśli zaś chodzi o odcinki Łopiennik - Krasnystaw i Zamość Sitaniec - Zamość Wschód prowadzone są prace przygotowawcze. W styczniu ubiegłego roku złożono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie o wniosek o wydanie decyzji środowiskowej przedstawiając preferowane warianty przebiegu drogi. GDDKiA ogłosiła również przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla ok. dwukilometrowego odcinka drogi S17 w okolicy Hrebennego. W przyszłości będzie to dojazd do planowanego terminala na granicy z Ukrainą.