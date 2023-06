Będzie kolejny odcinek autostrady A2. Wojewoda podjął decyzję

Wkrótce ruszy budowa 18 km autostrady A2

Już wkrótce ruszą prace budowlane na kolejnym odcinku autostrady A2 na wschód od Warszawy. W planach jest przedłużenie drogi na ok. 18-kilometrowym odcinku pomiędzy Siedlcami i Białą Podlaską. O pozytywnej decyzji Wojewody Mazowieckiego poinformował serwis gov.pl.

Rozbudowa autostrady A2 od węzła Biała Podlaska do granicy państwa z Białorusią (Kukuryki) ruszyła we wrześniu 2021 r. Wtedy to GDDKiA podpisała umowę na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających realizacje robót w terenie.

Realizację przedłużenia autostrady od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego w kierunku granicy z Białorusią podzielono na kilka krótszych odcinków, które powstają m.in. w trybie Projektuj i buduj.

Budowa autostrady A2 na wschód od Warszawy

Mińsk Mazowiecki - Siedlce (ok. 37,5 km)

Budowa tego fragmentu A2 została podzielona na trzy odcinki realizacyjne. Na dwóch z nich, Kałuszyn - Groszki i Gręzów - Siedlce, od grudnia 2021 roku trwają już roboty. Na odcinku Siedlce Zachód - Siedlce Południe budowane są nasypy, wykopy, realizowane są warstwy konstrukcyjne nawierzchni, układane są pierwsze warstwy bitumiczne ciągu głównego. Zaawansowanie robót wynosi obecnie ok. 55 proc.

Siedlce - Biała Podlaska (ok. 63,5 km)

W kwietniu 2021 roku podpisano umowy na cztery odcinki A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej. Dla trzech z nich, pomiędzy węzłem Siedlce Zachód a miejscowością Swory, wykonywane są roboty ziemne (nasypy, wykopy), realizowane są warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Na odcinku od węzła Siedlce Południe do rejonu Malinowca prace rozpoczęły się w drugiej połowie maja, natomiast na fragmencie od węzła Łukowisko do rejonu m. Swory, trwa postępowanie administracyjne w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Autostradą A2 z Warszawy do węzła Biała Podlaska powinniśmy dojechać, przy sprawnym przebiegu prac budowlanych, pod koniec 2024 roku.

