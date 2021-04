Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie wystartowała

Pierwszy odcinek specjalny Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie oficjalnie rozpoczął sezon rajdów terenowych w Polsce. Próba "Mogadisz" była również odcinkiem kwalifikacyjnym, a czołowa dziesiątka zawodników w piątkowy wieczór wybrała pozycje startowe przed niezwykle długimi i wymagającymi próbami na poligonie w Drawsku Pomorskim. W sobotę zawodnicy mają bowiem do pokonania łącznie 290 kilometrów odcinków specjalnych.

Grzegorz Kozera

Drawsko Pomorskie to miejsce, które kocha rajdy samochodowe, a zawodnicy doceniają niezwykłe walory jednego z najtrudniejszych i najdłuższych rajdów terenowych w kraju. Frekwencja zawodników zgłoszonych do zawodów wygląda imponująco, a do Polski przyjechały także zagraniczne zespoły chcące rywalizować z bardzo mocnymi i docenianymi krajowymi załogami.

Licząca blisko osiemnaście kilometrów próba "Mogadisz" padła łupem Miroslava Zapletala i Marka Sykory (Ford F150 EVO) - zajęli także pierwszą pozycję w grupie T1. Mistrzowie Polski wyruszą na trasę jutrzejszych prób jako trzecia załoga. Tomasz Białkowski i Dariusz Baśkiewicz prowadzący Polarisa RZR zajęli na prologu drugą pozycję ze stratą 16 sekund jednocześnie osiągając najlepszy rezultat w grupie Open. Na poligonie w Drawsku Pomorskim wystartują jako piąta załoga, zgodnie z wyborem pozycji startowych dokonanym po zakończeniu piątkowego etapu rajdu.

Krzysztof Hołowczyc z Łukaszem Kurzeją przywieźli do Drawska Pomorskiego BMW X3. Olsztynianin oceniający swoja jazdę jako nieco zachowawczą zapowiada szybsze tempo na jutrzejszych próbach. Jeden z najbardziej doświadczonych kierowców rajdowych w naszym kraju jako pierwszy wystartuje do sobotnich odcinków specjalnych. Marek Kubiczek i Artur Janda zajęli czwartą pozycje na prologu i najlepszą w grupie T4, a do sobotniej rywalizacji przystąpią jako dziewiąta załoga. Maciej Stolarski i Bartosz Dzienis na odcinku uplasowali się na piątej pozycji, a do sobotniego etapu wyruszą jako czwarta załoga. Michał i Julita Małuszyńscy (Mini John Cooper Works) osiągnęli szósty rezultat, a do odcinków specjalnych w Drawsku Pomorskim wyrusza tuż za Krzysztofem Hołowczycem i Łukaszem Kurzeją.

Sławomir Jabłoński i Rafał Jędrys okazali się najszybsi w grupie TH. Annett Fischer i Lisa Crampton najszybciej pokonały trasę wśród pojazdów grupy T3, a Piotr Borys i Maksymilian Staniszewski w T2. Mariusz Pietrzycki i Sabina Pietrzycka uzyskali najlepszy rezultat w Pucharze Dacia Duster Motrio Cup, który mamy przyjemność oglądać na naszych trasach już piąty sezon.

Wśród motocyklistów startujących w ramach Mistrzostw Polski w Rajdach Baja doskonale spisał się Maciej Giemza. Doskonale poradził sobie z trasą prologu, a po stylu w którym zawodnik Orlen Team osiągnął metę tej próby możemy wnioskować, że nie ma już śladu po kontuzji odniesionej podczas tegorocznego Rajdu Dakar. Jan Stolarczyk osiągnął najlepszy czas wśród quadów napędzanych na cztery koła, a Juraj Varga popisał się najlepszym rezultatem w quadach napędzanych na jedną oś. Wśród zawodników zgłoszonych w Pucharze Polski Rajdów Baja najlepszy czas osiągnął Mikołaj Krysik, równocześnie był najszybszy w kategorii Q4. Przemysław Wójcik zwyciężył w kategorii motocykli, a Łukasz Pacud w Q2.

Artur Brzozowski i Maciej Albinowski startujący w Rajdowym Pucharze Polski Samochodów Terenowych osiągnęli najlepszy rezultat na prologu, jednocześnie zajmując pierwszą pozycję w grupie SSV. Bartosz Malawski i Tomasz Mroczek zwyciężyli w grupie S2. W grupie S1 najlepszy rezultat uzyskali Maciej i Beata Pelc (Nissan Patrol).

Zawodnicy startujący w Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie nie ukrywali radości z faktu startu sezonu. Podkreślali równocześnie, że tak wymagający start z niezwykle trudnymi trasami to doskonały trening i nauka przed najtrudniejszymi rajdami rozgrywanymi w Europie, ale i na świecie. Mamy nadzieję, że zawody rozgrywane bez udziału kibiców to tylko etap przejściowy i już niebawem wszyscy sympatycy sportów motorowych będą mogli podziwiać zawodników na żywo.

Sobotni etap i dwa odcinki specjalne na poligonie w Drawsku Pomorskim rozstrzygną losy rywalizacji w inaugurującej sezon rundzie. Emocji z pewnością nie zabraknie, jesteśmy też pewni że najlepsze w kraju i w Europie załogi zapewnią nam niezwykłe emocje. Emocje na najwyższym poziomie.

Zwycięzców Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie poznamy w sobotnie popołudnie.