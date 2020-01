Wyścigowa Cupra Leon w nowej odsłonie

Udoskonalone nadwozie, lepszy rozkład masy i zwiększona wydajność aerodynamiczna – nowa Cupra Leon Competicion jest gotowa na podbicie torów w kolejnym sezonie. Po raz pierwszy nabywcy auta wyścigowego otrzymają możliwość jego wstępnej rezerwacji. Wszystkie zamówione pojazdy będą dostępne do odbioru w kwietniu 2020 roku.

Zdjęcie /

Zainteresowani klienci mogą zadeklarować chęć zakupu Cupry Leona Competicion w systemie wstępnej rezerwacji na stronie producenta. Auta będą mogli odebrać w kwietniu 2020 roku.



Reklama

Premierowy samochód wyścigowy TCR jest oparty na technologii modelu Cupra Leon najnowszej generacji. Model stworzony z myślą o miejskich jezdniach został zainspirowany sportowym torem. On także trafi do sprzedaży w tym roku.



Ulepszone nadwozie Cupry Leona Competicion pozwala łatwiej pokonywać opór powietrza dzięki poprawionej wydajności aerodynamicznej. Potencjał pojazdu zwiększył się również dzięki geometrycznemu ustawieniu w obu osiach i wykorzystaniu lekkich komponentów, co zoptymalizowało rozkład masy. Auto zyskało także nowy, bardziej odporny sterownik skrzyni biegów, co może okazać się kluczową zaletą na torze. Zwiększone osiągi zapewni 2-litrowa, turbodoładowana jednostka napędowa. Pod maską skrywa się także lżejsza, pewniejsza, modułowa elektronika, która umożliwia dostosowanie pojazdu do własnych potrzeb.