Rajdy i wyścigi Śmiertelny wypadek na Rajdzie Śląska!

Na dzisiejszym odcinku specjalnym Rajdu Śląska, załoga numer 40 wypadła z drogi i uderzyła w ogrodzenie. W wyniku zdarzenia zginęła pilot - Agnieszka Pyra.



Jak widać na zdjęciu z miejsca zdarzenia, Honda Civic Type R nie jest poważnie uszkodzona. Uwagę zwraca jednak fragment ogrodzenia z prawej strony auta, w które pojazd uderzył. Wiele wskazuje na to, że wypadek nie byłby tak tragiczny, gdyby nie to niezabezpieczone miejsce.



Do sprawy odniósł się znany i ceniony pilot rajdowy Łukasz Włoch, który wskazuje, że podobne potencjalnie groźne miejsca, wielokrotnie stawały się przyczyną tragedii, których można było uniknąć:



"Rajdy to sport bardzo niebezpieczny. Ważne jest to co robi Polski Związek Motorowy jako właściciel rozgrywek i w jaki sposób obliguje organizatora rundy, do zabezpieczenia takich miejsc. Tego typu miejsca powinny być zapisane w książce drogowej i zabezpieczone balotami.

Oczywiście możemy rozmawiać, podsuwać pomysły. Pytanie, czy tak jak kiedyś rajdy - i ogólnie motorsport - służyły do wdrażania rozwiązań technicznych, dotyczących bezpieczeństwa w pojeździe, może trzeba by się zastanowić, czy z takich sytuacji nie wyciągnąć wniosków dotyczących infrastruktury drogowej.

Te wszystkie bariery, które niby mają zabezpieczać, pochłonęły sporo ludzkiego zdrowia (przypadek Roberta Kubicy). Wielokrotnie też pozbawiały życia jak (np. wypadek Bartka Sitka). Nieraz w podobnych sytuacjach było blisko tragedii, ale nikt nie wyciągał z tego wniosków."

Dobrym przykładem jest tu zdarzenie z 2014 roku, kiedy Łukasz Byśkiniewicz oraz Maciej Wisławski, wpadli bokiem na zupełnie niezabezpieczoną barierkę na moście. Do tragedii brakowało wtedy dosłownie centymetrów. Czy ktoś wyciągnął wnioski na przyszłość z tego zdarzenia?