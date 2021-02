Toyota GR Supra GT4 pojedzie po tytuł we Włoszech

Dwie Toyoty GR Supry GT4 w barwach zespołu Duell Team-MGM Management będą się ścigać we włoskim cyklu Italian GT Championship w sezonie 2021. Po Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii to kolejny duży, wyścigowy rynek, na którym będzie rywalizować samochód przygotowany przez Toyota Gazoo Racing Europe.

Toyota GR Supra GT4 na wyścigowych torach zadebiutowała w 2020 roku i szybko zyskała dobrą reputację. Samochód to wyścigówka opracowana na bazie GR Supry, pierwszego globalnego samochodu stworzonego przez Toyota Gazoo Racing. GR Supra GT4 ma silnik R6 3.0 z turbosprężarką twin-scroll, którego moc podniesiono do około 430 KM, a moment obrotowy osiąga wartość 650 Nm.

Auto, które produkuje Toyota Gazoo Racing Europe, dołączyło do prężnie rozwijającej się kategorii, która dla wielu kierowców jest pierwszym krokiem do rywalizacji w autach klasy GT. I szybko zaczęło odnosić sukcesy. Auto wygrało belgijską rundę cyklu GT4 European Series, czyli najbardziej prestiżowej serii dla aut GT4 w Europie. Samochód wyjeździł też tytuł mistrzowski w klasie Am w ramach FFSA GT - GT4 France, a oglądać go też można było w cyklu DTM Trophy czy w 24-godzinnym wyścigu na torze Nürburgring.

W zakładach w Kolonii powstają kolejne egzemplarze samochodu wyścigowego ze znaczkiem Toyoty. W 2021 roku GR Supra GT4 zadebiutuje m.in. w USA, a także we Włoszech. Na Półwyspie Apenińskim dwa samochody w cyklu Italian GT Championship wystawi zespół Duell Team-MGM Management, który zawarł w tej sprawie porozumienie z Toyota Gazoo Racing Europe.

“Jestem podekscytowany naszą współpracą z Toyotą. Negocjacje były intensywne, ale doszliśmy do porozumienia jeszcze w listopadzie. Przed nami intensywny sezon z wyścigami sprinterskimi i długodystansowymi. Program jest ambitny" - mówi Alan Gamboso, szef zespołu.

Dwie GR Supry GT4 do siedziby zespołu w Limenie mają dotrzeć jeszcze w lutym. Sezon Italian GT Championship rozpocznie się w maju. Pierwszym sprawdzianem będzie sprint na legendarnym torze Monza. Trzy tygodnie później będzie pierwsza okazja do rywalizacji długodystansowej na torze Pergusa na Sycylii. Cykl odwiedzi też inne słynne włoskie obiekty: Mugello, Misano, Imolę oraz Vallelungę.