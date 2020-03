​Siedź w domu i ścigaj się na torze. Rusza drugi sezon GR Supra GT Cup

Masz więcej niż sześć lat i konsolę PlayStation 4? Możesz rywalizować w międzynarodowym pucharze na torach całego świata za kierownicą nowej GR Supry! Toyota Gazoo Racing, czyli sportowe ramie japońskiego producenta, ogłasza właśnie start drugiej odsłony wirtualnego pucharu GR Supra GT Cup.

Start w kwietniu

Nowy sezon GR Supra GT Cup potrwa od kwietnia do listopada tego roku. Wirtualne rozgrywki ruszą 26 kwietnia, a uczestnicy ponownie będą ścigać się w symulacji Gran Turismo Sport, stworzonej wyłącznie na konsole PlayStation. Kompletny sezon będzie obejmował siedem rund eliminacyjnych oraz dodatkową rundę finałową.

Na początek areną zmagań będzie japoński tor Fuji International Speedway. W trakcie sezonu uczestnicy przeniosą się również na słynne tory Nürburgring, Circuit de La Sarthe, Laguna Seca, Autódromo José Carlos Pace oraz Mount Panorama, a także fikcyjną trasę Tokyo Expressway: South Inner loop. Zmagania zakończą w listopadzie zawody zorganizowane w realnym świecie, połączone z rundą cyklu wyścigowego FIA GT Championship.

Zostań kierowcą testowym Toyoty

Warunki uczestnictwa w GR Supra GT Cup są ograniczone do miniumum - wystarczy mieć co najmniej sześć lat (choć ograniczenia wiekowe dotyczące udziału w finale będą zapewne inne).Ponadto należy posiadać konsolę Play Stadion 4 i tytuł Gran Turismo Sport oraz zakupić w nim nową Toyotę GR Suprę. Do tej pory auto wybrało w grze około 800 tys. użytkowników. A sam wirtualny puchar przyciągnął w ubiegłym roku około 30 tys. zawodników z całego świata.

Przedstawiciele Toyota Gazoo Racing podkreślają, że zamierzają dalej inwestować w e-motorsport i uważają go za jeden z filarów działalności sportowego ramienia Toyoty. GR Supra GT Cup ma sprawić, że auta sportowe i rywalizacja w motorsporcie będą łatwiej dostępne dla ludzi z różnych pokoleń na całym świecie. Co więcej, Gazoo Racing uznaje wirtualne wyścigi za źródło cennych informacji, które pozwolą udoskonalać rzeczywiste samochody. Japoński producent zebrał już dane od około 120 tys. użytkowników nowej Toyoty GR Supry w Gran Turismo Sport.