Sébastien Ogier o rok dłużej w Toyota Gazoo Racing

Sześciokrotny mistrz świata w rajdach, Sébastien Ogier, przedłużył o rok kontrakt z zespołem Toyota Gazoo Racing. To znaczy, że Francuza zobaczymy za kierownicą Toyoty Yaris WRC także w sezonie 2021.

Sébastien Ogier to jeden z najbardziej utytułowanych kierowców rajdowych wszech czasów. Zdobył sześć mistrzowskich tytułów z rzędu, wygrał 48 rajdów WRC, i aż 83 razy stawał na podium. To kierowca utalentowany i wszechstronny - wygrywał rajdy za kierownicą czterech różnych aut klasy WRC. Od 2020 roku jest członkiem ekipy Toyota Gazoo Racing WRT.

Ogier błyskawicznie “dogadał" się z Toyotą Yaris WRC. Już w swoim pierwszym starcie, czyli w legendarnym Rajdzie Monte Carlo, stanął na podium. W trzeciej imprezie za kierownicą rajdówki Toyoty, Rajdzie Meksyku, odniósł swoje pierwsze zwycięstwo, a oprócz tego trzykrotnie meldował się na podium. W klasyfikacji generalnej sezonu zajmuje drugie miejsce, za Elfynem Evansem, który też jest kierowcą Toyota Gazoo Racing WRT. Przed ostatnią rundą, która odbędzie się we Włoszech, traci do kolegi z zespołu 14 punktów, więc ma jeszcze szanse na mistrzowski tytuł.

Bez względu na wyniki kończącego sezon ACI Rally Monza 2020 Sébastien Ogier pozostanie jeszcze rok w zespole Toyota Gazoo Racing. Sezon 2020 miał być jego pożegnalnym w mistrzostwach świata, ale niespełna 37-letni Francuz nie chciał kończyć kariery w takich okolicznościach. “Ten sezon nie był taki, jakiego się spodziewaliśmy. Był krótki, startowaliśmy w kilku małych rajdach, ale to wystarczyło, by mieć satysfakcję z pracy w tym zespole i prowadząc Yarisa WRC. Bardzo cieszę się, że mogę to wreszcie ogłosić: będę się ścigał w WRC jeszcze przez rok razem z Toyota Gazoo Racing" - powiedział Ogier.

“Ten rok jest szczególny. Pierwotnie miałem inne plany, ale większość czasu byłem zmuszony spędzić w domu. Nie chciałem kończyć kariery po tak dziwnym sezonie i m.in. dlatego zmieniłem decyzję. Teraz chcę dać z siebie wszystko w 2021 roku, by kolejny sezon był lepszy. I chcę powalczyć o mój ostatni tytuł w WRC" - wyjaśnił Ogier.

Francuz wierzy, że zdobywanie tytułów za kierownicą Yarisa WRC jest możliwe. “W aucie jest potencjał do jazdy po mistrzostwo. A tego szuka każdy kierowca rajdowy. Ten zespół ma wszystko, czego potrzeba do walki o tytuły" - powiedział.