Ryan Reynolds i inne gwiazdy kina inwestują w Formułę 1. Który zespół wybrali?

W ciągu ostatnich lat Formuła 1 zyskała na popularności. To z pewnością spora zasługa dokumentu Netflixa "Formuła 1: Jazda o życie", który bije rekordy oglądalności.

Wraz ze wzrostem zainteresowania F1, pojawiła się szansa na zarobienie trochę pieniędzy. Zespół Alpine F1 Team sprzedał właśnie 24 proc. udziałów inwestorom zrzeszonym w funduszach Otro Capital, RedBird Capital Partners i Maximum Effort Investments. W skład ostatniego wchodzą m.in. gwiazdy Hollywood, tj. Ryan Reynolds, Michael B. Jordan czy Rob McElhenney.

Z tego układu skorzystają obie strony. Przede wszystkim po tej transakcji o marce Alpine zrobi się głośniej - zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, a to w najbliższym czasie będzie dla marki kluczowe. Głównie dlatego, że Alpine przygotowuje się do wejścia na amerykański rynek. Nie będzie to łatwe, bo o francuskich samochodach jankesi nigdy nie słyszeli. Zaplecze w postaci kilku gwiazd wielkiego formatu może się tu okazać bardzo istotne.

Otro Capital, RedBird Capital Partners i Maximum Effort Investments, jako międzynarodowi gracze z dużymi osiągnięciami w branży sportowej, wniosą do grupy swoją uznaną wiedzę specjalistyczną. Dzięki temu możliwe będzie wzmocnienie naszej strategii medialnej i marketingowej, niezbędnej do wspierania naszych wyników sportowych w dłuższej perspektywie Laurent Rossi, dyrektor generalny Alpine