RSMP 2022 – Rajd Podlaski. Szwedzi zwyciężają w Białymstoku

Rajdy i wyścigi Rajd Chorwacji. Dobry występ Kajetanowicza, udany debiut Marczyka

41. Rajd Podlaski (21-22.05.2022) stanowił drugą rundę Rajowych Samochodowych mistrzostw Polski, był także inauguracją mistrzostw Litwy. Łącznie do zawodów zgłosił się 88 załóg, z czego do mety w Białymstoku dotarło 49. Przez dwa dni (21 i 22 maja) zawodnicy pokonali dziewięć odcinków specjalnych o łącznej długości 106,5 km. Osiem OS-ów wytyczono na szutrowych drogach wokół Białegostoku, a jeden na ulicach miasta.

Załogi rywalizowały przy zmiennej pogodzie. Trasę odcinków specjalnych raz po raz moczył przelotny deszcz. W tych warunkach najlepiej poradzili sobie Tom Kristensson i Andreas Johansson. Szwedzi, korzystający z Hyundaia i20 R5 z polskiej stajni Kowax 2BRally Racing, objęli prowadzenie po drugim odcinku specjalnym i nie oddali go aż do mety, powiększając przewagę z oesu na oes. Jest to pierwszy triumf tego duetu w rundzie mistrzostw Polski. Miesiąc temu Kristensson i Johansson zajęli trzecie miejsce w 50. Rajdzie Świdnicki-Krause, który zainaugurował sezon 2022 w krajowym czempionacie.

Reklama

Kristensson bezbłędny w niedzielę

Z dziewięciu odcinków Rajdu Podlaskiego Kristensson i Johansson wygrali siedem, w tym wszystkie rozegrane w niedzielę. Na mecie rajdu mieli blisko minutę przewagi nad Wróblewskim i Wróblem i niemal 1,5 minuty nad Jeetsem i Tanielem. Szwedzi zdobyli komplet punktów (35) i awansowali na drugie miejsce w punktacji mistrzostw Polski.

Zdjęcie Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel (Skoda Fabia Rally2 evo) /

Szczerze mówiąc, to jestem bardzo pozytywnie zaskoczony naszym wynikiem w tym rajdzie, szczególnie że to był mój pierwszy start Hyundaiem i20 R5 na szutrze. Moim celem jest sezon wypełniony wieloma rajdami. Póki co idzie nam bardzo dobrze. Przez cały rajd świetnie czułem się za kierownicą i to miało przełożenie na nasze tempo i osiągane rezultaty. Cieszę się, że mogliśmy wywalczyć zwycięstwo nie tylko dla nas, ale także dla zespołu Kowax 2BRally Racing. Zobaczymy w jakich rajdach jeszcze w tym sezonie wystartujemy. Musze to omówić z moimi sponsorami. Żadne decyzje jeszcze nie zapadły. mówił na mecie w Białymstoku Tom Kristensson.

Wróblewski i Wróbel wywalczyli 27 punktów, dzięki czemu utrzymali pozycję liderów krajowego czempionatu. - Mieliśmy wielką radość z jazdy przez cały weekend. Jestem bardzo zadowolony z wyniku i zdobytych punktów. OK, straciliśmy trochę czasu do Toma Kristenssona, ale cieszy mnie to, że byliśmy szybsi od reszty stawki mistrzostw Polski - komentował na mecie Kacper Wróblewski, reprezentant ORLEN Team.

Gregor Jeets i Timo Taniel, którzy zajęli trzecią lokatę (1:25,1 s straty), nie zgłosili się do mistrzostw Polski, więc punkty za trzecie miejsce przypadły sklasyfikowanym na czwartej pozycji Maciejowi Lubiakowi i Grzegorzowi Dachowskiemu (Skoda Fabia Rally2 evo, 1:48,8 s straty). Czołową piątkę drugiej rundy RSMP 2022 zamknęli Krzysztof Bubik i Adrian Sadowski (Skoda Fabia R5, 1:53,6 s straty), którzy rzutem na taśmę, na finałowym oesie, przeskoczyli w klasyfikacji dwukrotnego mistrza Polski Grzegorza Grzyba (Skoda Fabia Rally2 evo, 1:59,9 s straty) i jego pilota Adama Biniędę.Po 41. Rajdzie Podlaskim w punktacji RSMP prowadzi załoga Wróblewski/Wróbel (62 pkt), a kolejne pozycje zajmują: Kristensson/Johansson (59 pkt), Grzegorz Grzyb (45 pkt), Lubiak/Dachowski (38 pkt) oraz Gabryś/Dymurski (32 pkt).

Zdjęcie Tom Kristensson i Andreas Johansson (Hyundai i20 Rally2) /

Predko po raz pierwszy w ośce

W klasyfikacji samochodów napędzanych na jedną oś triumfował 20-letni olsztynianin Gracjan Predko, pilotowany przez Sebastiana Sadowskiego (Peugeot 208 Rally4). Po pierwszym dniu zawodów Predko i Sadowski zajmowali trzecią lokatę w tej klasyfikacji, za załogami Tymoteusz Jocz/Maciej Judycki (Ford Fiesta Rally4) i Adam Sroka/Patryk Kielar (Peugeot 208 Rally4). W niedzielę rano prowadzenie przejęli Sroka i Kielar po tym, jak w samochodzie dotychczasowych liderów zepsuła się skrzynia biegów. Ich radość nie trwała jednak długo. Sroka i Kielar musieli się wycofać po OS 5 z powodu awarii półosi. Drugie miejsce w "ośce" zajęli Grzegorz Bonder i Kamil Heller (Renault Clio Rally4), a trzecią lokatę wywalczył lider punktacji 2WD Jacek Sobczak, pilotowany przez Mateusza Pawłowskiego (BMW 325i).

Jestem bardzo zadowolony z pracy, jaką wykonaliśmy razem z Sebastianem i całym zespołem podczas tego weekendu. Odcinki tegorocznego Rajdu Podlaskiego były szybkie, ale jednocześnie w wielu miejscach mocno zniszczone po przejeździe wcześniejszych załóg. Dlatego musieliśmy się mocno pilnować, by jechać szybko i skutecznie, ale też nie uszkodzić samochodu. komentował Gracjan Predko.

Z Białegostoku Predko i Sadowski wywożą komplet punktów do klasyfikacji 2WD. Ten wynik przesunął ich na trzecią pozycję w tabeli tej klasy. Liderem pozostaje Jacek Sobczak (57 pkt), który dziś do swojego konta dopisał 22 punkty. Na drugim miejscu plasują się Bonder i Heller (43 pkt). Ten duet w 41. Rajdzie Podlaskim wzbogacił swoje konto o 28 pkt.

W klasie 3 pierwsze miejsce zajęli Kamil Bolek i Łukasz Jastrzębski (Ford Fiesta Rally3), którzy dotarli do mety osamotnieni po tym, jak na OS 4 z zawodów odpadli ich rywale - Marcin Kowal i Sebastian Lenkowski (Ford Fiesta Rally3).Kolejną okazją do walki o punkty w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski będzie ORLEN 78 Rajd Polski (10-12 czerwca). Zawody z bazą w Mikołajkach to jednocześnie czwarta runda mistrzostw Europy (FIA ERC), a także druga impreza w kalendarzu Motul HRSMP (mistrzostwa Polski w rajdach historycznych).

41. Rajd Podlaski - klasyfikacja końcowa II rundy RSMP 2022:

1. Kristensson/Johansson (S, Hyundai i20 R5) 57:33,1 s

2. Wróblewski/Wróbel (PL, Skoda Fabia Rally2 evo) +50,6 s

3. Jeets/Taniel (LT, Skoda Fabia Rally2 evo) +1:25,1 s (1. w Rajdowych Mistrzostwach Litwy)

4.Lubiak/Dachowski (PL, Skoda Fabia Rally2 evo) +1:48,8 s

5. Bubik/Sadowski (PL, Skoda Fabia R5) +1:53,6 s

6. Grzyb/Binięda (PL, Skoda Fabia Rally2 evo) +1:59,9 s

7. Gabryś/Dymurski (PL, Skoda Fabia Rally2 evo) +2:16,2 s

8. Typa/Sitek (PL, Volkswagen Polo GTI R5) +2:55,2 s

9. Byśkiniewicz/Siatkowski (PL, Hyundai i20 R5) +4:04,0 s

10. Kocik/Wach (PL, Ford Fiesta) +5:43,5 s

Punktacja Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski po 41. Rajdzie Podlaskim:

1. Wróblewski/Wróbel (PL) 62 pkt

2. Kristensson/Johansson (S) 59 pkt

3. Grzegorz Grzyb (PL) 45 pkt

4. Lubiak/Dachowski (PL) 38 pkt

5. Gabryś/Dymurski (PL) 32 pkt

6. Byśkiniewicz/Siatkowski (PL) 24 pkt

7. Bubik/Sadowski (PL) 23 pkt

8. Szeja/Szeja (PL) 20 pkt

9. Typa/Sitek (PL) 14 pkt

10. Płachytka/Nowaczewski (PL) 13 pkt.

Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc***