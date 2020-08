RSMP 2020. Grzegorz Grzyb lideruje w Rzeszowie

Grzegorz Grzyb i Michał Poradzisz (Skoda Fabia Rally 2 Evo) liderują po pierwszym etapie MARMA 29. Rajdu Rzeszowskiego i o 4 sekundy wyprzedzają Finów Jari’ego Huttunena i Mikko Lukkę (Hyundai i20 R5). Na trzeciej pozycji, po pięciu odcinkach specjalnych rozegranych pierwszego dnia i liczących ponad 68 kilometrów plasują się Marcin Słobodzian i Robert Hundla (Hyundai i20 R5), którzy tracą do liderów 30,2 sekundy.

Zdjęcie /Fot. Krzystof Lokaj / Polska Press/East News. /

Pierwszy odcinek rajdu padł łupem Tomasza Kasperczyka, który jednak na cięciu zakrętu podczas drugiej próby sportowej urwał tylne, prawe koło w swoim Volkswagenie Polo GTI R5 i nie ukończył pierwszego etapu. Wicemistrz Polski poniósł duże straty, ale będzie rywalizował na kolejnych czterech odcinkach specjalnych w sobotę.

Podobną przygodę na tym samym oesie miał Kacper Wróblewski (Volkswagen Polo GTI R5). Reprezentant ORLEN Teamu wykazał się jednak wyjątkowymi umiejętnościami mechanika, naprawił prowizorycznie uszkodzenie i dotarł do parku serwisowego. Jednak straty jakie poniósł sprawiły, że zajmuje odległą pozycję w rajdzie.

Drugi oes, klasyczną Lubenię wygrał z dużą przewagą Grzegorz Grzyb i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Dwa kolejne odcinki zapisał na swoim koncie startujący w pełnym cyklu RSMP Jari Huttunen i po drugim przejeździe Lubenii awansował na pozycję lidera.

Losy pierwszego etapu rozstrzygnęły się na wieczornym oesie w centrum Rzeszowa. Podczas tej krótkiej (1,5 km), widowiskowej próby Huttunen uzyskał co prawda najlepszy czas, ale podczas nawrotu potrącił tzw. beczkę za co zgodnie z regulaminem otrzymał karę 5 sekund. Triumfatorem odcinka został Łukasz Byśkiniewicz, dla którego było to pierwsze oesowe zwycięstwo w RSMP w karierze. Na pozycję lidera powrócił zaś Grzegorz Grzyb, który w sobotę będzie walczył o czwarte w karierze zwycięstwo w swoim rodzinnym mieście.

Wśród samochodów napędzanych na jedną oś liderują Maciej Lubiak i Tomasz Borko w Peugeocie 208 R2, którzy plasują się jednocześnie na 10 pozycji w klasyfikacji generalnej wśród polskich załóg.

Pierwsza runda mistrzostw Polski jest także jedną z rund mistrzostw Słowacji. Najszybszym z zawodników z tego kraju jest Martin Koci (Skoda Fabia Rally 2 Evo), ale liderem w rundzie mistrzostw Słowacji jest Grzyb, który wyprzedza Słobodziana i Kociego. Obaj Polacy zostali zgłoszeni do mistrzostw naszych południowych sąsiadów, które już czterokrotnie wygrywał Grzyb, a obecnie jest liderem po dotychczas rozegranych rundach.

W sobotę drugi etap MARMA 29. Rajdu Rzeszowskiego z czterema oesami o długości 65,5 km. Meta na Rynku w Rzeszowie o godzinie 15:15



Klasyfikacja rajdu po pierwszym etapie (runda RSMP):

1. Grzyb / Poradzisz Skoda Fabia Rally 2 Evo 38:16,2

2. Huttunen / Lukka Hyundai i20 R5 + 4,0

3. Słobodzian / Hundla Hyundai i20 R5 + 30,2

4. Byśkiniewicz / Cieślar Hyundai i20 R5 + 57,5

5. Kotarba / Kotarba Citroen C3 R5 + 1:27,1

6. Chwietczuk / Hinz Skoda Fabia R5 + 3:20,3

7. Szeja / Szeja Subaru Impreza + 3:43,2

8. Pryczek / Pryczek Subaru Impreza + 4:08,1

9. Nowak / Grzelka Ford Fiesta R5 + 4:52,3

10. Lubiak / Borko Peugeot 208 R2 + 5:06,3