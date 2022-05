Rajdowe Mistrzostwa Świata (WRC) 2022. Seria Rovanpery wciąż trwa

- To wynik zdecydowanie powyżej naszych oczekiwań. Drugie miejsce w mistrzostwach świata juniorów, czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata WRC2. To jest naprawdę coś niesamowitego. Jestem dumny, że w taki sposób debiutujemy na nawierzchni szutrowej w mistrzostwach świata. To był najtrudniejszy i najdłuższy rajd, w jakim kiedykolwiek braliśmy razem udział. Być na mecie tej imprezy bez większych przygód to naprawdę znakomite uczucie, tym bardziej, że nie wszystkim taka sztuka się udała.

podsumował portugalski występ w WRC Marczyk.