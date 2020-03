Rajd Meksyku. Ogier po raz szósty. Niezła jazda Kajetanowicza

Francuz Sebastien Ogier (Toyota Yaris) po raz szósty w karierze wygrał Rajd Meksyku. Kajetan Kajetanowicz (Skoda Fabia R5) ukończył imprezę, będącą trzecią rundą mistrzostw świata, na 14. pozycji, a w swojej klasie WRC3 był czwarty.

Sześciokrotny mistrz świata Ogier, który prawdopodobnie zakończy karierę po tym sezonie, wyprzedził o 27,8 s broniącego tytułu Estończyka Otta Tanaka (Hyundai I20). Trzecie miejsce zajął Fin Teemu Suninen (Ford Fiesta) - 37,9 s straty.

Impreza w Meksyku została skrócona o jeden dzień z powodu pandemii koronawirusa. Z tego samego powodu odwołano czwartą rundę MŚ - zaplanowany na 23-26 kwietnia Rajd Argentyny.

"Wolałbym świętować pierwsze zwycięstwo z Toyotą w innych okolicznościach. W ogóle nie chciałem startować. Przekonano mnie, żebym to zrobił, i wykonałem swoją robotę. Ale moim zdaniem ochrona ludzkiego życia powinna być priorytetem. Mam nadzieję, że nie stworzyliśmy dodatkowych problemów naszym przyjaciołom w Meksyku" - przyznał 36-letni Ogier.

Dzięki wygranej Francuz objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Ma 62 punkty, o osiem więcej od wicelidera - Brytyjczyka Elfyna Evansa (Toyota Yaris).

Dla Kajetanowicza był to debiut w Rajdzie Meksyku. Ustronianin po raz pierwszy korzystał także z nowego samochodu, czyli Škody Fabii R5 evo. Choć od początku zawodów musiał zmagać się z problemami z elektroniką, nie przeszkodziło mu to w zbieraniu doświadczenia, a na poszczególnych odcinkach także pokazywaniu dobrego tempa. Dziewięć odcinków specjalnych ukończył na podium, dwa z nich wygrywając.

Rajd Meksyku, który miał zakończyć się w niedzielę, został skrócony w związku z globalnym problemem dotyczącym szerzenia się koronawirusa. Po jednogłośnej decyzji organizatorów oraz producentów rywalizacja zakończyła się po sobotnim etapie.

"Rajd Meksyku zakończył się wcześniej. W obliczu pandemii, która panuje na całym świecie uważam, że to słuszna decyzja. Musimy myśleć przede wszystkim o bezpieczeństwie i zdrowiu całego społeczeństwa. Byliśmy na to gotowi. Jesteśmy profesjonalistami i w czasie rajdu nie mówiliśmy o tym za dużo, ale przestrzegaliśmy wszelkich zasad, przede wszystkim higieny. Zrobiliśmy to, co mogliśmy zrobić. Skończyliśmy rajd i myślę, że przed nami kolejne wyzwanie, jak dostać się do naszych rodzin i przyjaciół. Liczymy jednak na to, że to również uda się z powodzeniem. Zawsze dążę do tego, aby być lepszym, nawet jeśli wygrywam. Ten rajd po raz kolejny pokazał, że potrafimy radzić sobie w trudnych sytuacjach. Rajdy uczą życia i pokory. Zdobyliśmy sporo doświadczenia w kultowym rajdzie, w pięknej i niezwykłej atmosferze, to coś niesamowitego. Chciałbym tu kiedyś wrócić - powiedział Kajetan Kajetanowicz.

Wyniki:

1. Sebastien Ogier (Francja/Toyota Yaris) 2:47.47,6

2. Ott Tanak (Estonia/Hyundai I20) strata 27,8 s

3. Teemu Suninen (Finlandia/Ford Fiesta) 37,9

4. Elfyn Evans (W. Brytania/Toyota Yaris) 1.13,4

5. Kalle Rovanpera (Finlandia/Toyota Yaris) 2.20,5

6. Pontus Tidemand (Szwecja/Skoda Fabia R5) 10.29,3

14. Kajetan Kajetanowicz (Polska/Skoda Fabia R5) 27.36,8

Klasyfikacja generalna MŚ (po 3 z 12 rund):

1. Sebastien Ogier (Francja/Toyota Yaris) 62 pkt

2. Elfyn Evans (W. Brytania/Toyota Yaris) 54

3. Thierry Neuville (Belgia/Hyundai I20) 42

4. Kalle Rovanpera (Finlandia/Toyota Yaris) 40

5. Ott Tanak (Estonia/Hyundai I20) 38

6. Teemu Suninen (Finlandia/Ford Fiesta) 26