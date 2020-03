Mercedes-AMG GT4 przeszedł modernizację

Myśleliście, że cała gama modelu GT przeszła już face lifting? Ma ją za sobą tylko "cywilna" jej część, a AMG oferuje jeszcze wersje w specyfikacjach wyścigowych.

Zdjęcie Mercedes-AMG GT4 /

Mercedes-AMG GT4 to torowa odmiana modelu GT, która dostosowana jest do wymogów klasy - tak, zgadliście - GT4. Zadebiutowała ona w 2018 roku i w tym czasie samochody te wzięły udział w 363 wyścigach, 137 razy były na podium, 151 razy wygrały w swojej klasie, a 53 cały wyścig. Niemcy są bardzo zadowoleni ze swojego modelu oraz jego wyników, a sytuacja ma ulec dalszej poprawie wraz z wprowadzeniem wersji po modernizacji.

Najbardziej charakterystyczna zmiana, podobnie jak w przypadku drogowych egzemplarzy AMG GT, to nowe reflektory. Poza nieco innym diodowym wzorem, zapewniają one wyraźnie lepsze oświetlenie toru, co może okazać się nieocenione podczas wyścigu.

GT4 otrzymało też poprawiony system chłodzenia hamulców, co jest bardzo przydatne, nawet w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z ceramicznymi tarczami. Pomaga to nie tylko zachować ich skuteczność, ale także spowolnić zużycie. Ulepszone zostało także chłodzenie silnika, czego widocznym elementem jest wcięcie na masce.

Zdjęcie Mercedes-AMG GT4 /

Pod samą maską nadal znajdziemy 4-litrowy, podwójnie doładowany silnik V8 o mocy 476 KM i generujący 630 Nm. Sprawowany jest on z 6-stopniową, sekwencyjną skrzynią biegów. Przyspieszenie do 100 km/h trwa poniżej 4 s, a prędkość maksymalna to ponad 250 km/h (dokładne wartości zależą od konkretnej specyfikacji).

Zdjęcie Mercedes-AMG GT4 /

Pozostałe zmiany to zmodyfikowane tylne zawieszenie oraz zwiększony zbiorniczek płynu hamulcowego. Zmodyfikowany Mercedes-AMG GT4 przechodzi właśnie homologację i już w marcu powinien być dostępny. Jego cena to 209 tys. euro, która nie uwzględnia bez żadnych podatków.