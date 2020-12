​Land Cruiser 200 jedzie po zwycięstwo

TLC Toyota Auto Body zaprezentował skład zespołu, który wystartuje w najbliższym Rajdzie Dakar. Weterani tej imprezy celują w ósme zwycięstwo z rzędu w grupie samochodów produkcyjnych T2. Na trasach Arabii Saudyjskiej kierowcy zespołu będą walczyć w dwóch Land Cruiserach 200.

Team Land Cruiser Toyota Auto Body

Zespół TLC Toyota Auto Body, który ma na koncie 7 kolejnych zwycięstw w grupie T2 w Rajdzie Dakar, zaprezentował zawodników, którzy staną na linii startu w styczniu 2021. Akira Miura i jego pilot Laurent Lichtleuchter wystartują samochodem nr 340 jako liderzy zespołu. Autem z numerem 345 pojedzie nowy zawodnik w zespole, Ronald Basso, a jego pilotem będzie Jean-Michel Polato. Szefem zespołu jest Yuji Kakutani. Obie załogi pojadą produkcyjnymi Land Cruiserami 200 z silnikiem V8 i mają do pokonania 7600 km w Arabii Saudyjskiej.

"Przygotowania do nadchodzącego Rajdu Dakar musiały zostać ograniczone ze względu na nadzwyczajną sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa. Mimo to cały zespół pracował bardzo intensywnie nad rozwiązaniem problemów, które ujawniły się podczas poprzedniego rajdu. W tym sezonie jesteśmy jeszcze lepiej przygotowani. Moim zdaniem mamy bardzo duże szanse na zdobycie ósmego z rzędu zwycięstwa w kategorii samochodów produkcyjnych" - powiedział Yuji Kakutani.

Dakarowy Land Cruiser 200

Obie załogi startują Land Cruiserem VDJ200 o długości 4 950 mm, ze stałym napędem 4x4. Silnik V8 o pojemności 4 461 cm3 i oznaczeniu 1VD-FTV ma moc 300 KM. Silnik współpracuje z 6-biegową automatyczną skrzynią biegów. Samochód otrzymał niezależne zawieszenie, wentylowane tarcze hamulcowe z przodu i z tyłu oraz kute felgi magnezowe 17 cali z oponami BF Goodrich Mud-Terrain KM3 w rozmiarze 285/70 R17. Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa dla grupy T2 samochód otrzymał klatkę bezpieczeństwa, 6-punktowe pasy, zbiorniki paliwa o dużej pojemności i system gaśniczy.

Land Cruiser co roku zdaje dakarowy egzamin

W 2021 roku Land Cruiser będzie obchodził swoje 70-lecie. Rajd Dakar to dla tego samochodu doskonała okazja, by co roku na nowo udowadniać swoją niezawodność, odporność na trudne warunki i możliwości terenowe. Bez względu na to, gdzie jest rozgrywany, Rajd Dakar to najtrudniejszy rajd terenowy na świecie i najbardziej wymagający test nie tylko dla prototypowych samochodów rywalizujących w klasie T1 i walczących o podium w klasyfikacji generalnej, ale także dla samochodów seryjnych, dostępnych na rynku. Zespół TLC Toyota Auto Body to jeden z najdłużej startujących teamów w tej imprezie.