Kolejny Polak w Formule. Młody kierowca podpisał ważny kontrakt

Udany rok dla fanów polskiego motorsportu

Rok 2024 bez wątpienia będziemy udany dla fanów polskiego motorsportu. Dość powiedzieć, że do tegorocznego kalendarza WRC po dłuższym czasie powrócił Rajd Polski, a rodzimy zespół Inter Europol Competition ma spore szanse na zdominowanie stawki w amerykańskiej serii wyścigów długodystansowych IMSA. Gdyby tego było mało, w Formule 3 ujrzymy nie tylko jednego - jak jeszcze do niedawna zakładano - ale w sumie dwóch uzdolnionych, polskich kierowców. Do 17-letniego Kacpra Sztuki dołączy bowiem Piotr Wiśnicki.

Dwóch Polaków w Formule 3

Dla 20-letniego zawodnika z Warszawy będzie to już drugie podejście do Formuły 3. Polakowi udało się zdobyć pewne doświadczenie w ubiegłym sezonie, gdzie miał okazję przejechać cztery pierwsze rundy w barwach czeskiego zespołu PHM Racing. Niestety zaniedbania ze strony drużyny skutkowały przedwczesnym przerwaniem współpracy. Wcześniej Wiśnicki startował m.in. w seriach Formula Regional oraz mistrzostwach F4.

Przez pewien czas wydawało się, że młodemu kierowcy nie uda się już powrócić do F3, jednak zmianę sytuacji przyniósł nowy rok. Pod koniec stycznia okazało się, że Polak znajdzie miejsce w brytyjskim zespole Rodin Motorsport. Wiśnicki dołączy tym samym do dwóch innych kierowców - Calluma Voisina i Josepha Loake’a. Polak nie ukrywa, że w zespole pokrywa spore nadzieje i liczy na to, że nowa drużyna pozwoli mu na zajmowanie lepszych miejsc na mecie.

Nie mogę się doczekać, aby wykorzystać w tym sezonie wszystko, czego nauczyłem się dotychczas. Wspaniale jest dołączyć do zespołu, z którym blisko współpracowałem przez ostatnie kilka tygodni. Wszystko wygląda świetnie. podkreślił w oficjalnym komunikacie Piotr Wiśnicki.

Pierwsza runda Formuły 3 już w marcu

Nowy sezon Formuły 3, w którym ujrzymy zarówno Piotra Wiśnickiego, jak i Kacpra Sztukę rusza już 2 marca 2024 roku. Pierwsza runda wymagających zmagań odbędzie się na trudnym technicznym torze w Bahrajnie. Pomimo że Formuła 3 jest uznawana za juniorską serię wyścigową, od niemal zawsze towarzyszy wyścigom Grand Prix Formuły 1. Rundy odbywają się na tych samych, legendarnych torach, wśród których warto wymienić, chociażby Monzę, Spa-Francorchamps czy Silverstone.