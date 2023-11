Kolejny Polak w Formule 1? Kacper Sztuka dołącza do Red Bulla

Spis treści: 01 Kolejny ważny krok dla 17-letniego kierowcy

02 Program juniorski Red Bulla to kuźnia talentów

03 Przed Kacprem trudne zadanie. Trzymamy kciuki!

Kolejny ważny krok dla 17-letniego kierowcy

Kacper Sztuka, który zaledwie kilkanaście dni temu odbierał puchar za mistrzostwo we włoskiej Formule 4, już wkrótce dołączy do programu juniorskiego Red Bulla - jednego z najbardziej utytułowanych zespołów Formuły 1. Dzięki temu 17-latek z Cieszyna uczyni kolejny ważny krok w drodze do swojego największego marzenia - możliwości wzięcia udziału w zawodach królowej motorsportu.

O niezwykłym sukcesie młodego kierowcy poinformowali polscy dziennikarze, którzy brali udział w rozmowie z dyrektorem generalnym Alpha Tauri, Peterem Bayerem. To właśnie on przekazał zaskoczonym uczestnikom te bez wątpienia ważne dla polskiego motorsportu wieści.