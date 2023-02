Kajetan Kajetanowicz przed sezonem 2023

- Rozmowy trwają i mam nadzieję, że już niebawem będę mógł oficjalnie podać nasz tegoroczny program startów - powiedział Kajetan Kajetanowicz, pytany o plany na sezon 2023.

Zanim jednak poznamy nazwę pierwszego rajdu w którym zobaczymy duet Kajetanowicz/Szczepaniak, zaprosiliśmy Kajetana do naszego studia, by porozmawiać o tym co za nami (rok 2022), a także o tym co przed nami - sezon 2023.

Wśród pytań znajdziecie również i to, dotyczące samochodu, którym załoga Orlen Teamu będzie rywalizowała. Skoda Fabia RS Rally2 to najnowszy produkt czeskiego koncernu i kwestia przesiadki była jak najbardziej uzasadniona.

