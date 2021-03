Ford Ranger wystartuje w rajdach terenowych

​Ford Castrol Cross Country Team przedstawił całkowicie nowego Rangera w homologacji FIA. Samochód został zaprojektowany specjalnie do rywalizacji na trasach rajdów terenowych.

Reklama

Zdjęcie Ford Ranger /

Samochód został zbudowany przez Neil Woolridge Motorsport i będzie rywalizował w czołowej kategorii samochodów produkcyjnych południowoafrykańskiej serii cross country - SACCS. Co więcej, to pierwszy pojazd w tej kategorii stworzony zgodnie z nowymi przepisami FIA dotyczącymi silników benzynowych z turbodoładowaniem.

Reklama

Moc tego Rangera pochodzi z 3,5-litrowego silnika V6 z podwójnym turbodoładowaniem EcoBoost, który znany jest z Forda GT, a także z popularnego w Ameryce Północnej Forda F-150 Raptor.

Silnik EcoBoost został zoptymalizowany tak, aby spełniać rygorystyczne przepisy FIA dla klasy, która dopuszcza maksymalną moc wyjściową 300 kW. Silnik z podwójnym turbodoładowaniem zapewnia lepszy moment obrotowy w porównaniu z poprzednim 5-litrowym silnikiem V8 i wytwarza około 600 Nm.

Wśród obszernych zmian w nowym Rangerze warto podkreślić ulepszone rozłożenie masy i zoptymalizowany środek ciężkości, co ma kluczowe znaczenie w trudnych warunkach rajdów terenowych. Szersze podwozie pozwala szerzej rozmieścić koła, co poprawia kontrolę nad samochodem. Ranger w tej wersji jest wyposażony w wysokowydajne podwójne amortyzatory BOS na wszystkich czterech kołach. To pierwszy samochód na świecie wyposażony w nową wersję tego zawieszenia.

Zdjęcie Ford Ranger /

Ranger cross country ma również kompaktową nową sześciobiegową sekwencyjną skrzynię biegów SADEV. Jest ona o 10 kg lżejsza niż poprzednia wersja, a cały układ napędowy został przeprojektowany, aby był łatwiejszy w obsłudze. Kolejną zaletą przejścia na pełną specyfikację FIA jest integracja podnośników hydraulicznych BOS z podwoziem, co umożliwia załodze podnoszenie i opuszczanie pojazdu poprzez naciśnięcie przycisku. A to daje ogromną oszczędność czasu podczas wymiany koła.

Ford Ranger to jednak nie tylko rajdy terenowe. W Polsce samochód jest dostępny w kilku wersjach wyposażenia z 2-litrowym silnikiem EcoBlue o mocy 130 albo 170 KM. Najmocniejszą jednostką jest 2.0 l EcoBlue z podwójnym doładowaniem o mocy 213 KM, która jest dostępna w wersjach Limited, Wildtrak oraz Raptor.

Zdjęcie Ford Ranger /

Raptor to oczywiście najostrzejsza wersja Rangera. Wyróżnia się szeregiem zmian w stosunku do pozostałych wersji oraz zmodyfikowanym wyglądem, czego symbolem jest efektowny napis "FORD" na osłonie chłodnicy.

O popularności najmocniejszych wersji niech świadczy fakt, że egzemplarze z silnikiem 2.0 l EcoBlue o mocy 213 KM w pierwszych dwóch miesiącach 2021 roku odpowiadały aż za 87% całkowitej sprzedaży Rangera w Polsce.

Zdjęcie Ford Ranger /

Ford Ranger kojarzy się ze Stanami Zjednoczonymi, ale tak naprawdę w Europie także radzi sobie znakomicie - i to od wielu lat. W 2020 roku na Starym Kontynencie sprzedano bowiem 43 046 egzemplarzy modelu.

Nie inaczej jest w Polsce. W pierwszych dwóch miesiącach 2021 roku samochód znalazł 237 nabywców, co oznacza wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku o ponad 60%. Co ważniejsze, według SAMAR Ford Ranger jest zdecydowanym liderem segmentu pick-upów, w którym jego udział wynosi ponad 50%.

***