Dzień Kobiet Motorsportu na Torze Poznań rozpoczął sezon wyścigowy

Dzień Kobiet Motorsportu na Torze Poznań zainaugurował sezon wyścigowy w Polsce. 15 marca w nieoficjalnym święcie kobiet związanych z motorsportem wzięły udział najszybsze kobiety w Polsce, w tym m.in. Gosia Rdest, Karolina Pilarczyk czy Natalia Lelek. Impreza miała formę treningu.

Marcowy poniedziałek był okazją do przetestowania sprzętu po zimowej przerwie, wymiany doświadczeń z zawodniczkami reprezentującymi różne dyscypliny motorsportu, a także szansą na weryfikację formy oraz miłe spędzenie czasu na jedynym homologowanym przez FIA torze w Polsce. Ale nie tylko. Dzień Kobiet Motorsportu to także okazja do spotkania dla kobiet, które zajmują się organizacją i wsparciem wydarzeń motorsportowych, są pasjonatkami sportu motorowego, czyli do wszystkich tych, w których krwioobiegu występuje duża zawartość benzyny. Tor Poznań, Automobilklub Wielkopolski i PZM w ten sposób doceniły pełny udział kobiet we wszystkich aspektach motorsportu. To nic innego, jak realizacja programu Women In Motorsport, którego idee FIA szerzy od 2009 roku.

11 zawodniczek reprezentujących drift, karting, rallycross i wyścigi wzięło udział w nieoficjalnym rozpoczęciu sezonu. Wśród tych najszybszych kobiet w Polsce na Torze Poznań zjawiły się m.in. Karolina Pilarczyk, która znana jest ze startów w drifcie, od lat związana z wyścigami Gosia Rdest czy kartingowa adeptka Natalia Lelek. Na nitce wielkopolskiego obiektu można było zobaczyć m.in. treningowe starcie Pilarczyk w pucharowym Mini z Lelek w gokarcie, przejazdy Rdest w Seacie Leonie Racerze, czy zawodniczki za kierownicą aut z dobrze znanych już w mistrzostwach Polski pucharów markowych jak Toyota Racing Cup czy 318IS Cup PL.

"Atmosfera była rewelacyjna. Ta impreza musi na stałe zagościć w kalendarzu motorsportowym" - powiedział Sebastian Urbaniak, dyrektor WSMP.

Trening wpisał się też w promocję akcji Girls On Track, czyli programu, którego celem jest ułatwienie najmłodszym zawodniczkom rozpoczęcie motorsportowej kariery. "Wiem, jak to jest stawiać pierwsze kroki w kartingu. Pamiętam, ile miałam na początku pytań, z którymi nie wiedziałam, do kogo się zwrócić. Gdybym mogła coś powiedzieć młodszej sobie, miałabym naprawdę solidną porcję wiedzy i wskazówek do przekazania. Dlatego cieszę się, że mogłam podzielić się swoim doświadczeniem. Taka inicjatywa jest bardzo potrzebna. Cieszę się, że robi się coraz więcej, by wspierać udział kobiet w motorsporcie" - powiedziała Gosia Rdest, ambasadorka programu Girls on Track.

Dzień Kobiet Motorsportu na Torze Poznań był pierwszym oficjalnym treningiem przed rozpoczęciem sezonu Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Zawodniczki i zawodnicy rywalizujący w wyścigach mają przejechać osiem rund w trakcie czterech weekendów wyścigowych na wielkopolskim obiekcie. Pierwsza odsłona walki o punkty mistrzostw Polski została zaplanowana na 7-9 maja.