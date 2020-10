DTM. Pierwsze podium Roberta Kubicy!

​Robert Kubica (BMW M4 DTM) zajął trzecie miejsce w niedzielnym wyścigu serii DTM na belgijskim torze Zolder. Zwyciężył po raz czwarty z rzędu broniący tytułu i prowadzący w klasyfikacji generalnej Niemiec Rene Rast (Audi RS 5 DTM). Zawody ukończyło 10 kierowców.

Zdjęcie Kubica miał dużo szczęścia, ale i zrobił co mógł, by mu pomóc /Getty Images

To najlepszy wynik reprezentującego barwy Orlen Team ART Kubicy w tym sezonie. Dotychczas miał na koncie tylko jeden punkt, wywalczony za 10. pozycję w Assen, w Holandii.

Reklama

Przez większą część sezonu Polak zajmował miejsca w końcówce stawki, ale w Zolder już w sobotę jego tempo zaczęło być obiecujące. Tego dnia był 12. w kwalifikacjach, ale z wyścigu wyeliminowała go awaria silnika.



W niedzielę w kwalifikacjach był już dziesiąty, a później awansował o sześć pozycji. Pomogły w tym liczne kolizje, które zmusiły aż sześciu rywali do wycofania się z zawodów. To oznaczało zdobycie punktów za samo dojechanie do mety. Jednak Polak spisał się na torze wyjątkowo dobrze.



Po wyjechaniu z alei serwisowej po półmetku był czwarty z kilkusekundową stratą do miejsca na podium, a za plecami miał Niemca Timo Glocka (BMW M4 DTM) i Brytyjczyka Jamiego Greena (Audi RS 5 DTM). Z czasem Kubica powiększył przewagę nad tą dwójką, wyprzedził także mającego coraz większe kłopoty z oponami Austriaka Ferdinanda von Habsburga (Audi RS 5 DTM).



"To wielkie osiągnięcie dla nas po bardzo ciężkiej pracy i trudnym początku sezonu. Wczoraj mieliśmy problem techniczny, ale ekipa przepracowała całą noc i udało mi się odpłacić im za to. Wykorzystaliśmy naszą szansę i cieszę się z pierwszego podium w serii DTM" - powiedział po ukończeniu wyścigu 35-letni Polak.



Rast wygrał na tym samym torze w sobotę oraz dwukrotnie w poprzedni weekend. Drugie miejsce zajął Szwajcar Nico Mueller (Audi RS 5 DTM). Polak był zatem najszybszy spośród kierowców BMW.



W klasyfikacji generalnej na dwa wyścigi przed końcem sezonu Rast ma 304 punkty, a drugi Mueller zgromadził 285. Kubica wzbogacił się w niedzielę o 15, ale pozostał na ostatniej, 16. pozycji.



Ostatnie dwie rundy cyklu odbędą się 7-8 listopada w niemieckim Hockenheim.



Wyniki:



1. Rene Rast (Niemcy/Audi RS 5 DTM) 1:00.29,757

2. Nico Mueller (Szwajcaria/Audi RS 5 DTM) strata 11,500 s

3. Robert Kubica (Polska/BMW M4 DTM) 25,785

4. Timo Glock (Niemcy/BMW M4 DTM) 29,572

5. Jamie Green (W. Brytania/Audi RS 5 DTM) 30,209

6. Mike Rockenfeller (Niemcy/Audi RS 5 DTM) 31,971

7. Sheldon van der Linde (RPA/BMW M4 DTM) 33,095

8. Marco Wittmann (Niemcy/BMW M4 DTM) 47,199



Klasyfikacja generalna (po 16 z 18 wyścigów):



1. Rene Rast (Niemcy/Audi RS 5 DTM) 304 pkt

2. Nico Mueller (Szwajcaria/Audi RS 5 DTM) 285

3. Robin Frijns (Holandia/Audi RS 5 DTM) 263

4. Mike Rockenfeller (Niemcy/Audi RS 5 DTM) 117

5. Timo Glock (Niemcy/BMW M4 DTM) 116

6. Sheldon van der Linde (RPA/BMW M4 DTM) 105

...

16. Robert Kubica (Polska/BMW M4 DTM) 16



Klasyfikacja producentów (po 16 z 18 wyścigów):



1. Audi 1102 pkt

2. BMW 469