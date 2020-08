DTM. Orlen płaci, Kubica jeździ. I przyjeżdża ostatni

​Robert Kubica (BMW M4 DTM) zajął 16., ostatnie miejsce w niedzielnym wyścigu serii DTM na niemieckim torze Lausitzring. Zwyciężył niespodziewanie Austriak Lucas Auer (BMW M4 DTM). Także w sobotę Polak był ostatni.

Drugie miejsce wywalczył Niemiec Timo Glock (BMW M4 DTM), a trzeci był zwycięzca kwalifikacji Holender Robin Frijns (Audi RS 5 DTM).

Lider klasyfikacji generalnej Szwajcar Nico Mueller (Audi RS 5 DTM) tym razem został sklasyfikowany na piątej pozycji, ale prowadzenie w cyklu utrzymał. Za Szwajcarem na szóstej pozycji wyścig ukończył wicelider serii Niemiec Rene Rast (Audi RS 5 DTM).



Kubica, który w kwalifikacjach był 11., tylko na początku wyścigu utrzymał swoją pozycję. Przez moment nawet awansował na dziesiątą. Później jednak zaczął tracić dystans do rywali, spadł na 14., ostatecznie na 16. miejsce.



W połowie dystansu, gdy większość kierowców zjechała na zmianę opon, Kubica został na torze i przez moment był... 4. Ale gdy sam odwiedził serwis i zmienił opony, do rywalizacji wrócił jako ostatni i tak dojechał do mety.



Początek rywalizacji nie wskazywał na to, że liderzy cyklu tym razem nie znajdą się na podium. Do półmetka Mueller, Rast i Frijns jechali na czele, za ich plecami toczyła się walka o dalsze pozycje. Ale gdy większość kierowców rozpoczęła zjazdy na zmianę opon, liderzy zostali na torze. Po nowe opony pojechali kilka okrążeń później, ale przed tym jadąc na zużytych, uzyskiwali czasy słabsze. To wykorzystali Auer i Glock, wyszli na prowadzenie i utrzymali je do końca.



Tuż przed metą Auer jadąc jako drugi wyprzedził Glocka, który chyba się zwyczajnie zagapił. Niemcowi zabrakło czasu, aby wrócić na pozycję lidera, ostatecznie był drugi.



Polak nadal nie zdobył w serii DTM ani jednego punktu. Najgorsze jest jednak to, że notuje potężne straty czasowe, które nie dają raczej nadziei na zmianę tego stanu rzeczy.



Podczas zaplanowanego w dniach 4-6 września kolejnego weekendu serii DTM w holenderskim Assen na trybunach będzie mogło zasiąść 10 tysięcy kibiców - potwierdzili organizatorzy. Zgodę na obecność kibiców, przy zachowaniu wszystkich przewidzianych przepisami środków bezpieczeństwa, wydały miejscowe władze.





Wyniki wyścigu na Lausitzring:



1. Lucas Auer (Austria/BMW M4 DTM) 57.22,467

2. Timo Glock (Niemcy/BMW M4 DTM) strata 1,210 s

3. Robin Frijns (Holandia/Audi RS 5 DTM) 1,775

4. Jamie Green (W. Brytania/Audi RS 5 DTM) 1,977

5. Nico Mueller (Szwajcaria/Audi RS 5 DTM) 2,464

6. Rene Rast (Nieemccy/Audi RS 5 DTM) 2,475

7. Jonathan Aberdein (RPA/BMW M4 DTM) 3,236

8. Loic Duval (Francja/Audi RS 5 DTM) 4,096

16. Robert Kubica (Polska/BMW M4 DTM) 28,090



Klasyfikacja generalna DTM (po 6 z 18 wyścigów):



1. Nico Mueller (Szwajcaria/Audi) 133 pkt

2. Rene Rast (Niemcy/Audi) 97

3. Robin Frijns (Holandia/Audi) 92

4. Timo Glock (Niemcy/BMW) 52

5. Jamie Green (W. Brytania/Audi) 47

6. Marco Wittmann (Niemcy/BMW) 40



Klasyfikacja producentów:



1. Audi 406 pkt

2. BMW 186