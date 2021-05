Baja Wysoka Grzęda rusza już w czerwcu

Czerwiec będzie bardzo interesującym miesiącem w polskim motorsporcie, a nowa pozycja w kalendarzu - Baja Wysoka Grzęda sprawi, że każdy miłośnik rajdów terenowych będzie funkcjonował na wysokich obrotach. Czarne i Borne Sulinowo czekają 11-12 czerwca na zawodników z ponad 300 kilometrami malowniczych i bardzo technicznych odcinków specjalnych.

Zdjęcie /

Reklama

Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie otworzyła mocnym akcentem sezon rajdów terenowych w Polsce na początku kwietnia, ale Fundacja Baja Poland nie spoczęła na laurach i przygotowała dla najszybszych w Polsce kierowców terenowych samochodów, SSV, motocykli oraz quadów następne bardzo wymagające wyzwanie w postaci równie długiego i wyczerpującego rajdu. Co nas więc czeka podczas Baja Wysoka Grzęda 2021?

Reklama

Dwa dni międzynarodowej rywalizacji

Baja Wysoka Grzęda kontynuuje sezon krajowych i europejskich rajdowych czempionatów w sporcie samochodowym i motocyklowym, będąc odpowiednio trzecią i drugą odsłoną tegorocznej rywalizacji w m.in.: Mistrzostwach FIA Strefy Europy Centralnej, Rajdowych Mistrzostwach Polski Samochodów Terenowych, czy Mistrzostwach Republiki Czeskiej w Rajdach Terenowych.

Fundacja Baja Poland stara się zapewnić każdemu chętnemu miłośnikowi rajdów terenowych możliwości startu, nauki, dobrej sportowej zabawy na wysokim poziomie organizacyjnym i realizacji swoich pasji oraz marzeń podczas rajdów. Dlatego Baja Wysoka Grzęda stanowi też rundę Baja Poland Series, który jest nowym cyklem dla uczestników bez licencji, pozwalającym spróbować swoich sił na tych samych trasach co czołowi zawodnicy z mistrzostw Polski czy Europy Centralnej. Baja Poland Series otwiera przed uczestnikami drogę zarówno do startów w pucharze i mistrzostwach Polski, jak i wielu międzynarodowych europejskich i światowych rajdach. Dodatkowo najlepsi uczestnicy zostaną na koniec sezonu nagrodzeni za swoje osiągnięcia.

Kilometry dające radość z jazdy

Zawodnicy ponownie nie powinni narzekać na brak kilometrów do ścigania, ponieważ Baja Wysoka Grzęda będzie drugim w sezonie rajdem o podwójnym współczynniku, co wymaga min. 300 kilometrów rajdowej trasy, która podczas tegorocznej edycji będzie się składała z pięciu OS-ów. Taka konfiguracja da co prawda zawodnikom więcej chwil odpoczynku na trasie, ale jednocześnie będzie od nich wymagać maksymalnego skupienia na każdym jej metrze.

Zdjęcie /

“O końcowym zwycięstwie ponownie będą decydować sekundy." - mówi Sławomir Wasiak, prezes Fundacji Baja Poland i organizator rajdu. “Już podczas Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie byliśmy świadkami sytuacji, gdy po kilku godzinach walki na odcinkach specjalnych zawodników dzieliło zaledwie kilka sekund, a w pucharze Dacia Duster Motrio Cup dwie pierwsze załogi ukończyły rajd z dokładnie takim samym czasem!"

Walka pomiędzy zawodnikami z rajdu na rajd robi się coraz bardziej wyrównana i niezwykle zacięta. Właśnie takiego trzymającego w niepewności do samego końca starcia możemy się spodziewać w Czarnym i Bornem Sulinowie. Sprzyjać temu będzie bardzo techniczna trasa z licznymi zakrętami, łukami i odważnymi prostymi. Kluczem do zwycięstwa w tych warunkach będzie stuprocentowa koncentracja od startu do mety, a chwile zawahania się, niepewności, czy utraty tempa będą bardzo trudne do odrobienia.

Debiut i mistrzowski powrót

Czarne to miejscowość posiadająca już spore tradycje i własną markę w środowisku rajdów terenowych. W tym roku powróci do grona gospodarzy rajdu mistrzowskiej rangi nie tylko ze wspaniałymi trasami, ale także z parkiem serwisowym zlokalizowanym przy stadionie miejskim. Z kolei dla Bornego Sulinowa rajd Baja Wysoka Grzęda będzie debiutem w mistrzowskim kalendarzu.

Połączenie terenów gminy Czarne i gminy Borne Sulinowo pozwala stworzyć znakomity rajd terenowy z trasami adekwatnymi do rangi i poziomu imprezy międzynarodowej. “Chciałbym bardzo podziękować Burmistrzowi Miasta Czarne Panu Piotrowi Zabrockiemu i Burmistrz Bornego Sulinowa Pani Dorocie Chrzanowskiej za tak ciepłe przyjęcie Fundacji Baja Poland oraz rajdu. Dzięki okazanemu wsparciu oraz zaangażowaniu wspólnie z nadleśnictwami, wojskiem i naszymi partnerami możemy zorganizować tak duże i prestiżowe wydarzenie kulturalno-sportowe jak rajd Baja Wysoka Grzęda" - podkreśla Sławomir Wasiak, Prezes Fundacji Baja Poland.

Zdjęcie /

Baja Wysoka Grzęda nie mogłaby się oczywiście odbyć bez wsparcia ze strony zaufanych i wieloletnich mecenasów rajdów terenowych w Polsce, którymi są sponsor tytularny rajdu Ferma Wysoka Grzęda oraz sponsor generalny Hotel i Klinika Rehabilitacji Columna Medica. Do grona partnerów zawodów dołączył także Hotel nad Czernicą, który będzie stanowić siedzibę główną tegorocznej edycji rajdu, służąc swoją bogatą bazą noclegową i zapleczem evento-konferencyjnym.

Przygotowanie do najważniejszego rajdu w sezonie W piątek 11 czerwca rajd Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie zainauguruje start honorowy przed ratuszem w Bornem Sulinowie i 8-kilometrowym odcinkiem kwalifikacyjnym “Okonek". W sobotę 12 czerwca organizatorzy zaplanowali dwa przejazdy liczącego 86 kilometrów odcinka specjalnego “Borne Sulinowo" i 60-kilometrowego odcinka specjalnego “Czarne". Dla zawodników z RPPST, MPRB, PPRB i Baja Poland Series trasa rajdu będzie nieco krótsza. Rajd zakończy ceremonia wręczenia nagród w sobotni wieczór.

Baja Wysoka Grzęda, obok rozegranej już Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie, jest najlepszą okazją do treningu przed najważniejszym rajdem w sezonie, czyli Baja Poland. To najwyższa rangą impreza sportu samochodowego w Polsce, która stanowi rundę Pucharu Świata oraz Pucharu Europy FIA. W dniach 26-29 sierpnia tradycyjnie przyciągnie światowe gwiazdy motorsportu do Szczecina, Dobrej i Drawska Pomorskiego.

Zdjęcie /

Oprócz Baja Poland w kalendarzu mistrzostw i pucharów Polski widnieją jeszcze lipcowy Rajd Polskie Safari i listopadowy Raid of the Champions, a dodatkowo Fundacja Baja Poland prowadzi zaawansowane prace nad organizacją nowego rajdu w tym sezonie, w miejsce odwołanej Baja Europe.

Pierwsi zawodnicy wysłali swoje zgłoszenia do rajdu tuż po ich otwarciu i lista zgłoszeń stopniowo się zapełnia. Organizator rajdu spodziewa się co najmniej 100 samochodów, SSV, quadów i motocykli. Wszystkich startujących w rajdzie poznamy 7 czerwca.

Skrócony program rajdu Baja Wysoka Grzęda 2021

Piątek, 11 czerwca

(poniższe czasy podane są dla pierwszego startującego pojazdu)

15:00: Start rajdu

Borne Sulinowo

15:45: QS-1 OKONEK - Odcinek kwalifikacyjny, 8,31 km

19:30: Wybór pozycji startowych przez 10 najlepszych kierowców

Sobota, 12 czerwca

(poniższe czasy podane są dla pierwszego startującego pojazdu)

7.00: Re-start rajdu

Park Serwisowy Czarne

07:20: OS-2 CZARNE, 60,50 km (samochody, SSV)

08:00: OS-2 BORNE SULINOWO, 86,40 km (motocykle, quady)

09:40: OS-3 BORNE SULINOWO, 86,40 km (samochody, SSV)

11:00: OS-3 CZARNE, 60,50 km (motocykle, quady)

13:55: OS-4 CZARNE, 60,50 km (samochody, SSV)

14:50: OS-4 BORNE SULINOWO, 86,40 km (motocykle, quady)

16:15: OS-5 BORNE SULINOWO, 86,40 km (samochody, SSV)

od 16:50: Meta rajdu

Park Serwisowy Czarne

od 19:00: Ceremonia rozdania nagród

Park Serwisowy Czarne

***