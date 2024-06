W sierpniu 2023 roku prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o publicznym transporcie zbiorowym, która zmienia również niektóre zapisy Prawa o ruchu drogowym. Pierwszy raz w historii - w "oddziale 7." pojawiło się w nim pojęcie "samochodu osobowego przeznaczonego do zawodów sportowych". Takie pojazdy nie będą poddawane okresowym badaniom technicznym i wyróżniać się mają m.in. nowym wzorem tablic rejestracyjnych.

Od czerwca 2024 roku, zamiast standardowych okresowych badań technicznych, samochody do sportu będą musiały przechodzić badania co do zgodności z warunkami technicznymi. Auta będą dopuszczane do ruchu czasowo, na mocy decyzji starosty, ważnej przez maksymalnie dwanaście miesięcy. W wydziale komunikacji otrzymamy wówczas pozwolenie oraz komplet zalegalizowanych tablic rejestracyjnych.

Reklama

Nowe tablice dla "rajdówek". Żółte z czerwoną czcionką

Nowy wzór tablic dla "rajdówek" jasno określa ich wygląd oraz kolorystkę. W projektowanym kształcie rozporządzenia czytamy, że:

Na tablicy rejestracyjnej tymczasowej jest wytłoczony numer rejestracyjny składający się z wyróżnika województwa oraz wyróżnika pojazdu:

1) barwy czerwonej na białym tle albo

2) barwy czerwonej na żółtym tle w przypadku tablicy rejestracyjnej wydawanej dla samochodu osobowego przeznaczonego do zawodów sportowych

Zdjęcie Samochody rajdowe i wyścigowe będą mogły korzystać ze specjalnych tablic rejestracyjnych / Fot. SQ / INTERIA.PL

Co ciekawe, z uwagi na toczące się prace legislacyjne, docelowe tablice dla samochodów sportowych - żółte z czerwoną czcionką - wydawane będą dopiero od 30 września bieżącego roku. Do tego czasu organ czasowo rejestrując samochód osobowy przeznaczony do zawodów sportowych, będzie wydawał tablice rejestracyjne tymczasowe ze znakami numeru rejestracyjnego barwy czerwonej umieszczanymi na białym tle tablicy rejestracyjnej.

Sportowe tablice rejestracyjne droższe od cywilnych

Za komplet nowych tablic rejestracyjnych dla samochodów sportowych (bądź ich wtórników) zapłacić trzeba będzie 100 zł - o 20 zł więcej niż w przypadku standardowych "cywilnych" rejestracji dla auta osobowego. Co ważne - samochód osobowy przeznaczony do sportu nie będzie mógł uczestniczyć w normalnym ruchu. Pojazd trafić może na publiczną drogę wyłącznie w czasie trwania zawodów sportowych.