Wymieniłeś opony na letnie? Policja je sprawdza i wlepia mandaty

Kiedy kierowca może dostać mandat za opony?

Podczas kontroli drogowej policjanci zwykle ograniczają się do sprawdzenia dokumentów kierowcy oraz pojazdu (obecnie zwykle po porostu wyszukując ich dane w systemie), a także trzeźwości kierującego. Funkcjonariusze mają jednak znacznie szersze uprawnienia, ale najczęściej korzystają z nich tylko w przypadkach, gdy coś budzi ich wątpliwości. Przykładowo jeśli pojazd wydaje się być w złym stanie technicznym, mogą go skontrolować, a jedną z łatwiejszych do zweryfikowania kwestii jest stan opon.

Podstawowa sprawa to wysokość bieżnika, który powinien mieć przynajmniej 1,6 mm. To wyjątkowa niska wartość i eksperci są zdania, że już przy bieżniku wysokim na 3-4 mm powinno się rozważać wymianę opon.

Druga kwestia to uszkodzenia samej opony. Ubytki bieżnika, popękania i balony na bokach opony również stwarzają zagrożenie na drodze. Tym bardziej uszkodzenia konstrukcyjne - pęknięty karkas, wybrzuszenia czy odsłonięty oplot.

Pamiętać trzeba również o tym, że na danej osi muszą znajdować się dwie identyczne opony. Musi to być ten sam model gumy i w tym samym rozmiarze. Różnić się za to mogą opony jednej i drugiej osi, chociaż nie jest to zalecane, ponieważ może wpływać na stabilność prowadzenia pojazdu i jego zachowanie w zakrętach.

Jaki grozi mandat za złe opony?

Taryfikator mandatów nie przewiduje takiej pozycji jak mandat za niewłaściwe lub nienadające się do jazdy opony. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, policjanci korzystają więc z zwykle z pozycji "wykroczenie przeciwko innym przepisom".

Maksymalna grzywna za takie wykroczenie to 3000 zł. Ile faktycznie dostaniemy, zależy od rodzaju stwierdzonych nieprawidłowości. Policjant inaczej potraktuje nas, jeśli jedna opona będzie miała minimalnie za niski bieżnik, a inaczej gdy wszystkie będą łyse. Podobnie inną karę wymierzy, jeśli jedna z opon będzie "nie do pary", a inną gdy będą z niej wystawały druty.

W tym ostatnim przypadku może dojść do zastosowania jeszcze jednej sankcji, czyli zatrzymania dowodu rejestracyjnego i zakazu dalszej jazdy. Dzieje się to w momencie, kiedy opony są w tak złym stanie, że dalsza jazda będzie stwarzała zagrożenie w ruchu drogowym.

Jak odzyskać zatrzymany dowód rejestracyjny?

W przypadku gdy policjant zatrzymuje dowód rejestracyjny za zły stan techniczny pojazdu, musimy przede wszystkim dokonać niezbędnych napraw. W tym przypadku będzie to wymiana opon na takie, które nie budzą zastrzeżeń. Następnie należy udać się do Stacji Kontroli Pojazdów i przejść przegląd, potwierdzający, że pojazd jest zdatny do jazdy po drogach publicznych.

Obecnie zatrzymanie dowodu rejestracyjnego odbywa się elektronicznie i elektronicznie jest on nam zwracany. Po pomyślnym przejściu przeglądu, nie musimy więc udawać się jeszcze do wydziału komunikacji.

