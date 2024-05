Wybierasz się w podróż autem? W tych miejscach radary nie mają litości

Długi weekend majowy to dla wielu Polaków czas na odpoczynek w gronie najbliższych oraz okazja do dalszych eskapad samochodowych. Jak co roku nad bezpieczeństwem podróżujących czuwają policjanci ruchu drogowego, którzy sprawdzają prędkość i stan techniczny pojazdów, ale też trzeźwość kierowców czy chociażby sposób przewożenia dzieci.

Temperamenty podróżnych studzą także fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości. Tylko pod koniec zeszłego roku w Polsce liczba aktywnych fotoradarów działających w ramach automatycznego systemu nadzoru nad ruchem drogowy wyniosła 583. W całym 2023 roku urządzenia zarejestrowały łącznie ponad 600 tys. wykroczeń. W przeciągu ostatnich kilku miesięcy kamery wyłapały już tysiące kierowców łamiących przepisy.

Reklama

Zdjęcie Jak co roku nad bezpieczeństwem podróżujących czuwają policjanci ruchu drogowego. / Stanisław Bielski / Reporter

Jedziesz na majową wycieczkę? Te radary łapią najczęściej

Niedawno na ciekawe zestawienie pokusił się serwis money.pl, który opublikował listę najbardziej "zapracowanych" radarów w naszym kraju. Z danych GITD wynika, że urządzenia mogące "pochwalić" się największą liczbą wystawionych mandatów od początku roku, znajdują się m.in.:

w Świdniku (woj. lubelskie) - 8333 wykrytych naruszeń

w Wanatach (woj. mazowieckie) - 2779 wykrytych naruszeń

w Krzyszkowicach (woj. małopolskie) - 2198 wykrytych naruszeń

w Solcu Kujawskim (woj. kujawsko-pomorskie) - 2138 wykrytych naruszeń

w Mniowie (woj. świętokrzyskie) - 2064 wykrytych naruszeń

Równie ciekawie prezentują się dane dotyczące odcinkowych pomiarów prędkości. W tym przypadku najwięcej kierowców zostało ukaranych podczas podróży następującymi fragmentami dróg:

Autostrada A4, Kustomłoty - Kąty Wrocławskie - 27 369 wykrytych naruszeń

Skomielna Biała - Naprawa - 7894 wykrytych naruszeń

Falęcice - Nowy Gózd - 6341 wykrytych naruszeń

Tunel drogi ekspresowej S2, kierunek Terespol - 3803 wykrytych naruszeń

Węzeł Warszawa Zachód - Blizne Łaszczyńskiego - 2763 wykrytych naruszeń

Zdjęcie W przeciągu ostatnich kilku miesięcy kamery wyłapały już tysiące kierowców łamiących przepisy. / Wojciech Stróżyk / East News

Kary za przekroczenie prędkości. Mandaty idą w tysiące złotych

Jednocześnie policjanci przypominają - taryfikator mandatów w 2024 roku jest surowy i stanowi kontynuację wysokich kar za przekroczenie prędkości. Według obecnie obowiązujących przepisów, kierowca jadący zbyt szybko musi się liczyć z następującymi karami:

przekroczenie prędkości o 11-15 km/h - 100 zł;

przekroczenie prędkości o 16-20 km/h - 200 zł;

przekroczenie prędkości o 21-25 km/h - 300 zł;

przekroczenie prędkości o 26-30 km/h - 400 zł;

przekroczenie prędkości o 31-40 km/h - 800 (1600 zł za recydywę);

przekroczenie prędkości o 41-50 km/h - 1000 (2000 zł za recydywę);

przekroczenie prędkości o 51-60 km/h - 1500 (3000 zł za recydywę);

przekroczenie prędkości o 61-70 km/h - 2000 (4000 zł za recydywę).