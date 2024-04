Troszkę się pośpieszyli. Czterech kierowców zapłaciło po 2 tys. zł

Czerwone światło, niezależnie czy na skrzyżowaniu, czy na przejeździe kolejowym, zawsze oznacza to samo - zakaz wjazdu. Niestety o tej prostej zasadzie zapomniało kilku kierowców, którzy zdecydowali się na przejazd przez przejazd kolejowy w Jordanowie. Mylące dla nich mogło być to, że rogatki były otwarte. W świetle prawa nie ma to jednak znaczenia.

Zdjęcie Troszkę się pośpieszyli. Czterech kierowców zapłaciło po 2 tys. zł / Fot. ilustracyjna / Wojciech Strozyk/REPORTER / East News