Tajemnicza naklejka "CC" na aucie. Daje dużo przywilejów

Spis treści: 01 Naklejka "CC" - co oznacza?

02 Samochód korpusu konsularnego musi mieć specjalne tablice rejestracyjne

03 Jakie uprawnienia mają kierowcy pojazdów korpusu konsularnego?

Naklejka "CC" - co oznacza?

W czasie podróży po polskich drogach może się zdarzyć, że spotkamy samochód z naklejką, na której znajduje się litery CC albo CD. Nie wszyscy mają świadomość, że pierwsze to skrót od francuskiego "corps consulaire", co po polsku oznacza "korpus konsularny".

Jak łatwo się domyślić, znaczy to, że samochodem opatrzonym taką naklejką poruszają się przedstawiciele innych państw, którzy przebywają na terenie naszego kraju. Za kierownicą pojazdu należącego do tych placówek znaleźć się mogą sami konsulowie, ale także pracownicy tych placówek. Mogą to być również członkowie personelu wraz z rodzinami.

Na autach możemy spotkać również skrót "CD", co oznacza korpus dyplomatyczny. Samochodami takimi poruszają się pracownicy ambasady. O ile auta z oznaczeniem CD spotkamy głównie w Warszawie, to na te z "CC" możemy natrafić również w innych miastach. Wynika to z faktu, że w jednym kraju może być kilka konsulatów danego państwa.

Samochód korpusu konsularnego musi mieć specjalne tablice rejestracyjne

Sama naklejka nie powie nam zbyt wiele, jeśli chodzi o to, do korpusu konsularnego jakiego kraju należy dane auto. Takie informacje możemy zdobyć dopiero na podstawie tablic rejestracyjnych takiego samochodu.

Dyplomatyczne tablice nieco różnią się od tych "klasycznych". Białe znaki umieszczone są tutaj na niebieskim tle. Nie znajdziemy na nich symbolu Unii Europejskiej ani znaku "PL" w lewej, skrajnej części tablicy.

Jeśli chodzi o wymiary tablic rejestracyjnych, są one podobne do "zwykłych blach". Rozmiary dla jednorzędowych to 520 x 114 mm, a dla dwurzędowych - 305 x 214 mm. Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem na pojeździe należącym do przedstawicielstwa dyplomatycznego obcego państwa umieszcza się znak z literami "CD". Na pojeździe urzędu konsularnego widnieje natomiast naklejka "CC".

Podobnie jak w "zwyczajnych" tablicach, tu również pierwsza litera jest wyróżnikiem województwa. W praktyce stosuje się jednak tylko "W", a tablice wydawane są przez wojewodę mazowieckiego.

Jakie uprawnienia mają kierowcy pojazdów korpusu konsularnego?

Widząc pojazd z niebieskimi tablicami rejestracyjnymi oraz naklejką "CC" możemy być pewni, że podróżuje nim przedstawiciel korpusu konsularnego. Warto też wiedzieć, że kierowcy takich pojazdów mogą cieszyć się pewnymi przywilejami. Jakimi konkretnie? Taka osoba, niezależnie od stanu trzeźwości, w jakim się znajduje, nie może zostać zmuszona przez policję, do poddania się badaniu alkomatem. Mało tego, funkcjonariusze nie mogą dotknąć takiej osoby i odciągnąć jej od auta, ani nawet wystawić mandatu.

Oczywiście uwarunkowane to jest przysługującym takiej osobie immunitetem dyplomatycznym. Jedyną drogą, która w jakiś sposób otwiera możliwości ukarania takiego kierowcy, jest kontakt z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Nie jest to jednak koniec, jeśli chodzi o uprawnienia przysługujące takim kierowcom. Mogą oni również parkować przed placówkami dyplomatycznymi w wyznaczonych miejscach, a także mają pierwszeństwo przejazdu przez przejście graniczne.

