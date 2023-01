Policjanci chcieli wyłudzić mandat? Poznaj przepisy i nie daj się naciągnąć

Spis treści: 01 Czym się różni omijanie od wyprzedzania?

04 Co to jest ustąpienie pierwszeństwa? Wprowadzone 1 czerwca 2021 roku przepisy mówiące, że pieszy wchodzący na przejście ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym samochodem wywołały wiele kontrowersji i niezrozumienia. Policja chciała wyłudzić mandat? To nie pierwsza taka sytuacja

Do nieprecyzyjnych zapisów (prawo nie definiuje, co to jest pieszy "wchodzący") dochodzi nieznajomość definicji wymuszenia pierwszeństwa i to nie tylko przez kierowców, ale również policjantów. W efekcie dziś na drogach sytuacja jest dość chaotyczna. Część kierowców zatrzymuje się, widząc pieszego hen daleko po swojej lewej stronie, a inni przejeżdżają przed pieszym, który stoi przy krawędzi przejścia, wychodząc z logicznego w sumie założenia, że jak pieszy stoi, to przecież nie wchodzi.

To tego dochodzi takie zachowanie policjantów, jak na załączonym filmie. Na wykonanym w Kutnie nagraniu widać radiowóz, którego kierowca w ostatniej chwili zahamował przed przejściem i zatrzymał się, chociaż żadnego pieszego w pobliżu nie ma. Gdyby kierowca auta z kamerą nie zahamował, doszłoby albo do wyprzedzania albo omijania radiowozu przed przejściem. Wideo youtube

Czym się różni omijanie od wyprzedzania?

Mówi o tym artykuł 2 Prawa o ruchu Drogowym:

omijanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody;

wyprzedzanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku;

Mandat za niezamierzone wyprzedzanie

Wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych lub na nim, a także omijanie pojazdu, który zatrzymał się, żeby ustąpić pieszym, jest karane mandatem w wysokości 1,5 tys. zł i 15 punktami karnymi. Co więcej, od 17 września 2022 r. takie wykroczenie podlega recydywie. Kierowca, który w ciągu dwóch lat zostanie przyłapany na takim występku zapłaci za drugim razem 3 tys. zł. Inne wykroczenia objęte mechanizmem recydywy, to m.in.:

niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. - 1500 zł, recydywa 3000 zł;

złamanie zakazu wyprzedzania - 1000 zł, recydywa 2000 zł;

wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie - 2000 zł, recydywa 4000 zł;

wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 2000 zł, recydywa 4000 zł;

prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka - 2500 zł, recydywa 5000 zł.

Wyprzedzanie na przejściu i przed nim jest więc surowo karane.

Warto jednak zauważyć, że gdyby kierowca przejechał obok radiowozu, gdy ten już stanął, żadnego wykroczenia by nie było. Przepisy mówią bowiem wyraźnie - zabronione jest omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem, żeby ustąpić pierwszeństwa pieszym. Jeśli pieszych nie ma, a tak było na nagraniu, możemy przejechać koło stojącego auta, oczywiście zachowując szczególną ostrożność i wcześniej zwalniając przed przejściem.

Obowiązki kierowcy wobec pieszych

Wszystkie obowiązku kierujących wobec pieszych definiuje artykuł 26 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża. Kierującemu pojazdem zabrania się:

wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;

omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;

jazdy wzdłuż po drodze dla pieszych lub przejściu dla pieszych

Co to jest ustąpienie pierwszeństwa?

Kiedy mamy do czynienia z nieustąpieniem pierwszeństwa pieszym? To również przepisy dokładnie precyzują. Warto to wiedzieć i nie przyjmować mandatu od nadgorliwego policjanta, szczególnie jeśli na swoją obronę mamy zapis z pokładowej kamerki.

Mówi o tym artykuł 2 Ustawy Prawo o ruchu Drogowym.

Ustąpienie pierwszeństwa - powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, pieszego - do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku, a osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch - do zatrzymania się, zmiany kierunku albo istotnej zmiany prędkości; artykuł 2 Ustawy Prawo o ruchu Drogowym

Innymi słowy - jeśli pieszy jest już na przejściu, ale np. na lewym pasie trzypasmowej drogi - mamy prawo przejechać prawym pasem, o ile nasz ruchu nie wpłynie na ruch pieszego. Jednak nie możemy tego zrobić, jeśli na pasie środkowym będzie stał samochód - wówczas popełnimy wykroczenie polegające na omijaniu samochodu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

