Jak można zobaczyć w materiale opublikowanym przez serwis numerama.com, limit przekroczy całkiem spora liczba samochodów elektrycznych, a właściwie większość z rodzinnych elektryków sprzedawanych obecnie w Europie. Rekordziści, tacy jak Volvo EX90, czy Mercedes EQS SUV przebijają wskazany limit o niemal 900 kg, co przy karze 10 euro za kilogram oznacza ok 9 tys. euro podatku. W przypadku popularnej Tesli Model Y, w zależności od wersji mówimy o przekroczeniu nawet o 180 kg, czyli dodatkowym 1800 euro.

Co by nie mówić, takie podejście do kwestii opodatkowania zdaje się mieć sporo sensu. Mniejsze, lżejsze samochody zużywają mniej energii do poruszania się i w mniejszym stopniu odciskają piętno na infrastrukturze. Do tego, jak wskazał ostatni raport Euro NCAP, stanowią mniejsze zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Czas pokaże, czy francuski podatek zainspiruje inne kraje unijne do modyfikacji swoich przepisów.