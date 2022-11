Nowe znaki na polskich drogach. Zaczną obowiązywać od 5 grudnia

Chodzi o to, by oznakowanie stosowane na polskich drogach było dla kierowców czytelniejsze, co przekłada się nie tyko na bezpieczeństwo, ale i komfort podróżowania. Nowe rozporządzenia zaczną obowiązywać 5 grudnia bieżącego roku. Jakich zmian możemy się wówczas spodziewać na znakach?



Porządek przepisach - postój taksówek i ograniczeniach prędkości

Część zmian wynika z konieczności uporządkowania stosowanego do tej pory oznakowania i dostosowania go do zmian w Prawie o ruchu drogowym. Dotyczy to chociażby oznakowania postoju taksówek znakami D-19 "postój taksówek" i - wynikającego z nowego rozporządzenia - ograniczenia stosowania znaku D20 - "koniec postoju taksówek".

Przepisy będą znacznie czytelniejsze, kiedy długość odcinka drogi przeznaczonego na postój taksówek wynikać będzie ze znaczenia znaku D-19, który oznacza początek miejsca przeznaczonego na postój taksówek i jest umieszczony w organizacji ruchu, a nie ze znaku D-20, który w tym przypadku nie będzie występował w organizacji ruchu - czytamy w uzasadnieniu.

Drobne zmiany mają teraz ułatwić kierowcom ocenę długości odcinka zarezerwowanego na postój taksówek.



Po latach zmieniono też wreszcie wzór znaku D-39, czyli tablicy z limitami prędkości. To efekt nowych limitów prędkości określonej w artykule 20 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W załączniku do rozporządzenia (akt obowiązujący), na grafice określającej wygląd znaku D-39, skorygowano wartości limitów prędkości w obszarze zabudowanym, na drodze ekspresowej i autostradzie.



Dotychczasowy załącznik mógł wprowadzać w błąd osoby odpowiedzialne za organizację ruchu (lub np. firmy produkujące znaki drogowe), bo na wzorze znaku D-39 widnieją limity, które dawno już przestały być stosowane.

Nowe znaki na polskich drogach. Łatwiej trafić do atrakcji turystycznej

Na nowelizacji skorzystają również turyści chcący dotrzeć do lokalnych atrakcji - obiektów muzealnych czy kulturalnych. Jeśli dana atrakcja występuje na liście światowego dziedzictwa UNESCO, na znaku obok jej symbolu, ustawodawca dopuścił umieszczenie symbolu światowego dziedzictwa UNESCO.



Zmiany w zakresie możliwości umieszczenia na drogowskazie wiadomości o umieszczeniu obiektu na liście światowego dziedzictwa UNESCO dotyczą znaków:

E-9 - "drogowskaz do muzeum",

E-10 - "drogowskaz do zabytku dobra kultury"m

E-11 - "drogowskaz do zabytku przyrody",

E-22b - "obiekt na samochodowym szlaku turystycznym",

E-22c - "informacja o obiektach turystycznych".

***