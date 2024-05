Nowe przepisy dla kierowców obowiązują od 22 maja. Co się zmieniło?

Spis treści: 01 Parlament Europejski liberalizuje przepisy dla kierowców

02 Doba będzie mogła liczyć 25 godzin

03 Ważna zmiana przepisów dla wszystkich kierowców

Chodzi zmianę rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o numerze WE 561/2006, które w obecnej postaci obowiązuje od 2020 roku. Reguluje ono zasady odpoczynku kierowców wykonujących okazjonalne przewozy autokarami. Co dokładnie się zmienia?

Parlament Europejski liberalizuje przepisy dla kierowców

Wbrew temu, czego można by się spodziewać nowe przepisy są bardziej liberalne niż obowiązujące obecnie. Europosłowie uznali bowiem, że ścisłe regulowanie czasu przerw kierowców autobusów, w przypadku wykonywania przewozów okazjonalnych jest niepraktyczne. Dlatego postanowiono je poluzować. Zmiany zapisano w rozporządzeniu 2024/1258.

Reklama

Do tej pory przepisy stanowiły, że kierowca na 9 godzin jazdy musi mieć jedną 45-minutową przerwą. Nowe regulacje nadal wymuszają taki odpoczynek, ale można go podzielić na dwie osobne "pauzy", przy czym każda z nich powinna trwać przynajmniej 15 minut, a obie sumarycznie - 45 minut.

Doba będzie mogła liczyć 25 godzin

Ponadto wprowadzono możliwość, jak dziwnie by to nie zabrzmiało, "wydłużenia doby" z 24 do 25 godzin. Przepis dokładnie mówi tak:

Pod warunkiem że nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego ani warunkom pracy kierowcy, kierowca wykonujący pojedynczy okazjonalny przewóz osób trwający co najmniej sześć kolejnych okresów 24 godzinnych może odstąpić od ust. 2 akapit pierwszy, korzystając raz z dziennego okresu odpoczynku w ciągu maksymalnie 25 godzin po zakończeniu poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku, pod warunkiem że łączny skumulowany czas prowadzenia pojazdu w danym dniu nie przekracza siedmiu godzin. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 2024/1258

Chodzi o to, że w szczególnych przypadkach kierowca wykonujący okazjonalny przewóz osób, wyliczając konieczne przerwy na odpoczynek może wziąć pod uwagę liczone ciągle nie 24 a 25 godzin.

Zgodnie z tymi samymi warunkami odstępstwo to może być wykorzystane dwukrotnie w ramach pojedynczego okazjonalnego przewozu osób trwającego co najmniej osiem kolejnych okresów 24 godzinnych. Korzystanie z tego odstępstwa pozostaje bez uszczerbku dla maksymalnego wymiaru czasu pracy na podstawie mającego zastosowanie prawa. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 2024/1258

Nie wolno tego jednak robić w sposób ciągły, ale najwyżej dwukrotnie pod rząd. Wówczas kolejne osiem dób musi mieć już po 24 godziny. Przy takiej wydłużonej dobie czas kierowania nie może przekroczyć 7 godzin, kolejne 6 to może być tzw. praca inna (jak pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym czy obsługa pojazdu).

Ważna zmiana przepisów dla wszystkich kierowców

Kolejna duża zamian dotyczy już wszystkich kierowców prowadzących autobusy (nie tylko wykonujących przewozy okazjonalne, ale również regularne). Poprawka umożliwia nakładanie przez służby kontrolujące tachografy (w Polsce to Inspekcja Transportu Drogowego) kar na wykroczenia popełniane nie tylko w kraju, w którym kontrola się odbywała (jak do tej pory), ale niezależnie od kraju, w którym doszło do naruszenia przepisów.

Wszystkie opisane wyżej nowe regulacje prawne weszły w życie 22 maja 2024 roku.