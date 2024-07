Spis treści: 01 Nowa naklejka na przednią szybę samochodu

02 Jakie samochody muszą mieć nową naklejkę, żeby wjechać do SCT?

03 Jak wygląda nowa naklejka na szybę?

04 Jaka kara za brak naklejki SCT?

05 Kto będzie kontrolował samochody wjeżdżające do SCT w Warszawie?

06 Czy naklejka z Warszawy pozwoli na wjazd do zielonych stref w innych miastach?

07 Ile kosztuje naklejka SCT?

08 Gdzie można kupić nową naklejkę SCT?

09 Czy przejeżdżając przez Warszawę będę musiał mieć naklejkę SCT?

10 Gdzie przykleić nową naklejkę?

Nowa naklejka na przednią szybę samochodu

Warszawa jest pierwszym polskim miastem, w którym wprowadzono obecnie Strefę Czystego Transportu. Objęto nią większość Śródmieścia oraz przylegające do niego fragmenty Woli, Ochoty, Saskiej Kępy, Grochowa i Pragi. Ulice wyznaczające granice strefy nie są nią objęte. Zakaz wjazdu do strefy czystego transportu dotyczy samochodów z silnikami benzynowymi starszych niż z 1997 roku i aut z silnikiem Diesla sprzed 2005 roku. Oznacza to, że Strefa wykluczy samochody benzynowe z silnikami spełniającymi wymogi normy Euro 1 i Diesle z normą do Euro 3 włącznie.

Od 1 lipca żeby wjechać na obszar SCT w Warszawie trzeba posiadać samochód z silnikiem benzynowym spełniający normę Euro 2 lub z rocznika 1997 i młodsze. W przypadku samochodów z silnikiem Diesla limitem jest norma Euro 4 i wiek maksymalnie 19 lat.

Jakie samochody muszą mieć nową naklejkę, żeby wjechać do SCT?

Potrzebować ich będą posiadacze pojazdów spełniających kryteria wyjątkowe - mieszkańcy SCT albo seniorzy, którzy kupili przed 1 stycznia 2024 r. samochody niespełniające wymogów wjazdu do strefy. Trzeba je będzie zdobyć również dla pojazdów, które nie posiadają przypisanej europejskiej normy emisyjnej - np. w wersjach sprowadzanych z innych części świata.

Wniosek o pozwolenie na nieograniczoną liczbę wjazdów do SCT mogą złożyć też właściciele pojazdów historycznych i specjalnych. Do 2028 r. będą mogli poruszać się po SCT samochodami niespełniającymi wymogów również mieszkańcy rozliczający w stolicy podatki.

Warszawskie Biuro Zarządzania Ruchem drogowym uspokaja, że w przypadku 97 proc. pojazdów da się potwierdzić uprawnienie za pomocą dostępu do systemy CEP, więc nie będzie konieczne wydawanie nalepek.



Jak wygląda nowa naklejka na szybę?

Zdjęcie Nowy wzór nalepki uprawniającej do wjazdu na teren strefy czystego transportu /

Zgodnie z rozporządzeniem, nalepka ma kształt koła o wymiarach 80 mm x 80 mm. Wzór precyzyjnie określa lokalizację elementów składowych oraz ich wymiary. Warto zwrócić uwagę, że projekt przewiduje wydruk numeru rejestracyjnego, co mogłoby sugerować, że każdą nalepkę trzeba zamawiać już "na gotowo" co znacznie wydłużyłoby proces produkcji. Na szczęście rozporządzenie dopuszcza możliwość pozostawienia pól przewidzianych na umieszczenie rodzaju paliwa, roku produkcji pojazdu oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w celu ich uzupełnienia przed wydaniem naklejki.

Naklejka na szybę samochodową ma mieć kolor zielony, a jej elementy składowe - barwę czarną. Ma być wykonana z materiału odpornego na działanie promieni słonecznych, wody i substancji chemicznych.

Jaka kara za brak naklejki SCT?

Warszawski ratusz uruchomił stronę sprawdzsct.zdm.waw.pl gdzie można zweryfikować, czy nasze auto spełnia wymogi stawiane przez przepisy dotyczące SCT. Jeśli auto powinno zostać zgłoszone do bazy by otrzymać zezwolenie na wjazd, a właściciel o to nie zadbał – zostanie ukarany mandatem w wysokości 500 zł.



Kto będzie kontrolował samochody wjeżdżające do SCT w Warszawie?

Jak informuje tamtejszy ZDM:

Legalność wjazdu do Strefy Czystego Transportu będzie kontrolowana przez Policję i Straż Miejską na podstawie danych pozyskanych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców lub na podstawie dodatkowego wyłączenia wynikającego z uchwały.

Czy naklejka z Warszawy pozwoli na wjazd do zielonych stref w innych miastach?

Niestety nie - każde miasto, które wprowadzi SCT będzie mogło ustalać własne reguły uprawniające do wjazdu - ostrzejsze, lub łagodniejsze. W związku z tym każde będzie wydawało swoją naklejkę.



Ile kosztuje naklejka SCT?

Art. 39 Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych określa, że maksymalna cena ekologicznej naklejki to 5 zł. I właśnie tyle ma kosztować nalepka w Warszawie.

Gdzie można kupić nową naklejkę SCT?

W Warszawie przyjmowaniem wniosków zajmuje się Zespół ds. Kart i Abonamentów w Wydziale Parkowania Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie na Chmielnej 124. Na nalepkę trzeba będzie jednak poczekać - nie są one jeszcze dostępne, a ZDM przewiduje czas na wydanie nawet do 60 dni. Jednak osoby, które złożyły wniosek o wydanie naklejki na szybę, ale jeszcze jej nie otrzymały, nie muszą się obawiać mandatu.



Czy przejeżdżając przez Warszawę będę musiał mieć naklejkę SCT?

Regulamin SCT w Warszawie zakłada, że niezależnie od spełnianych norm emisji każdy pojazd będzie mógł wjechać do strefy cztery razy w roku. Mandat za niespełnienie wymogów będzie można więc dostać dopiero od piątej wizyty.

Gdzie przykleić nową naklejkę?

To też element określony w ustawie - ma ona znajdować się w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu. Co warte podkreślenia, jeśli dany pojazd otrzyma zgodę na wjazd na teren SCT pomimo niespełniania jej wymogów, to jego właścicielowi nie grozi żadna kara, nawet jeśli zapomni umieścić na szybie informującej o tym naklejki.