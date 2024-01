Spis treści: 01 Okres próbny i limit alkoholu. Młodzi kierowcy będą traktowani inaczej

Rosnąca liczba wypadków powodowanych przez młodych kierowców w Unii Europejskiej skłoniła władze w Brukseli do przygotowania nowej dyrektywy. Przepisy i regulacje nad którymi pracują politycy, będą wycelowane w świeżo upieczonych kierowców.

Plan zakłada, by za łamanie przepisów młodzi stażem kierowcy byli traktowani bardziej surowo. Unia Europejska myśli nad wprowadzeniem dla niedoświadczonych kierowców okresu próbnego oraz innego limitu alkoholu we krwi. Co wiemy o nowych przepisach i kiedy wejdą w życie?

Zdjęcie Okres próby będzie obowiązywał przez dwa lata po otrzymaniu uprawnień. / 123RF/PICSEL

Komisja Transportu i Turystyki zaprezentowała projekt, z którego wynika, że okres próbny dla świeżo upieczonych kierowców miałby trwać dwa lata od momentu uzyskania uprawnień. W tym czasie taka osoba byłaby surowiej karana za wykroczenia tj:

jazda bez ważnego prawa jazdy

jazda bez tablic rejestracyjnych,

jazda bez ważnego przeglądu,

jazda bez ważnego ubezpieczenia,

łamanie limitów prędkości.

czy ignorowanie obowiązku korzystania ze środków bezpieczeństwa jak np. jazdę bez zapiętych pasów i przewożenie małych pasażerów bez fotelika.

Skrócenie okresu próbnego będzie wchodziło w grę. Jednakże, skrócenie go będzie możliwe maksymalnie do 6 miesięcy. Z takiej możliwości będą mogły skorzystać osoby, które zostały wcześniej uprawnione do kierowania pojazdami niższej kategorii.

Zdjęcie Władze UE chcą wprowadzić odmienny limit alkoholu dla młodych kierowców. / News Lubuski

Z projektu wynika również, że w trakcie okresu próbnego młody kierowca miałby kategoryczny zakaz prowadzenia auta po spożyciu. Limit alkoholu we krwi miałby wynosić równe 0,0 promila lub nie większy niż 0,2 promila. Dla polskich kierowców to byłoby coś nowego, ale nie można tego powiedzieć o Niemczech czy Włoszech, bowiem tam młodych kierowców do 21 roku życia obowiązuje limit 0,0 promila. W Irlandii, Francji i Austrii limit wynosi od 0,1 do 0,2, jednak okres próbny w tych krajach również trwa 3 lata.

Propozycje władz Unii Europejskiej powinny zostać przeanalizowane i przedstawione do końca lutego tego roku. Następnym krokiem będzie przygotowanie przez rządzących ostatecznej wersji dyrektywy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe regulacje będą przygotowane jeszcze w 2024 roku.