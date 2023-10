Spis treści: 01 Co w kwestii rejestracji pojazdów zmieni się 1 stycznia?

02 Sprzedajesz auto na czarnych tablicach? Nowy właściciel będzie musiał je zmienić

03 24 czerwca wiele pojazdów zniknie z systemu CEP

04 Porządek w bazie i w CEPiK-u

05 Czy to oznacza koniec czarnych tablic rejestracyjnych?

Przed nami kolejne zmiany w przepisach dotyczących rejestracji pojazdów. Już 1 stycznia 2024 w życie wejdą nowe zasady rejestracji samochodów, które zmienią dotychczasowe reguły dotyczące konieczności - a właściwie jej braku - przerejestrowania pojazdu po jego zakupie. Na dodatek 24 czerwca z rejestrów zniknie wiele samochodów zarejestrowanych przed 2005 rokiem. Dla wielu oznacza to koniec dla czarnych tablic rejestracyjnych. Czy w rzeczywistości tak będzie?

Co w kwestii rejestracji pojazdów zmieni się 1 stycznia?

Od 1 stycznia 2024 zmienią się zasady dotyczące terminu przerejestrowania zakupionego pojazdu. Dotychczas przepisy wymagały, aby fakt zakupu (lub sprzedaży) zgłosić do wydziału komunikacji, nie wymuszały jednak przerejestrowania. To się zmieni. Od nowego roku wejdzie w życie obowiązek przerejestrowania zakupionego pojazdu i nabywca będzie miał na to 30 dni. W związku z pojawieniem się nowego obowiązku wejdą też nowe kary dla tych, którzy nie złożą stosownego wniosku o przerejestrowanie pojazdu w terminie 30 dni:

250 zł kary zapłaci właściciel pojazdu (sprzedający), który nie poinformuje starostwa o fakcie sprzedaży pojazdu

500 z kary zapłaci właściciel pojazdu, który w ciągu 30 dni nie złoży wniosku o rejestrację (przerejestrowanie) pojazdu;

1000 zł kary zapłaci przedsiębiorca zajmujący się obrotem pojazdami, który nie złoży wniosku o rejestrację w terminie

Sprzedajesz auto na czarnych tablicach? Nowy właściciel będzie musiał je zmienić

Wprowadzenie tych przepisów, konieczności przerejestrowania pojazdu w ciągu 30 dni od zakupu, z pewnością sprawi, że wiele samochodów jeżdżących dotychczas na czarnych tablicach rejestracyjnych (zarejestrowanych przed 1 maja 2000 roku) zamieni czarne "blachy" na białe w nowym, uniwersalnym wzorze. Obecnie nie ma obowiązku zmiany tablic przy przerejestrowaniu samochodu, ale dotyczy to tylko tablic nowego wzoru.

Jedyną opcją pozostawienia czarnych tablic rejestracyjnych na tego typu samochodzie będzie skorzystanie z pewnej luki w prawie i zapłacenie 500 zł kary za nieprzerejestrowanie auta na nowe tablice.

24 czerwca wiele pojazdów zniknie z systemu CEP

Kolejny przepis mówi o tym, że do 10 czerwca 2024 roku pojazdy, które były zarejestrowane przed 14 marca 2005 roku, i w ciągu ostatnich 10 lat informacje o nich nie były aktualizowane (lub nie pojawiły się) w bazie danych, zostaną wyrejestrowane.

Dotyczy to przede wszystkim samochodów, które choć są zarejestrowane (mogą być też na białych tablicach), od dobrych kilku lat nie mają ani aktualnych badań technicznych, ani opłaconego ubezpieczenia OC, co oznacza, że żadne informacje na ich temat nie są wpisane do systemu CEP (Centralna Ewidencja Pojazdów).

Decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r.

To również może mocno odbić się na liczbie samochodów, motocykli i innych pojazdów posiadających czarne tablice rejestracyjne. Auta, które są pochowane w garażach czy stodołach, od lat bez ważnego OC, czy przeglądu rejestracyjnego zostaną automatycznie wyrejestrowane z dniem 10 czerwca. Właściciel chcący używać ponownie takiego samochodu będzie musiał ponownie go zarejestrować, zrobić przegląd i ubezpieczyć, tak aby jego dane trafiły do CEPiK-u (a konkretnie CEP).

Szacuje się, że w bazie CEP obecnie znajduje się około 860 tys. samochodów z czarnymi tablicami. Ile z nich rzeczywiście istnieje, a ile już dawno zniknęło, tylko nigdy nie zostały wyrejestrowane - nie wiadomo.

Porządek w bazie i w CEPiK-u

Założeniem wprowadzenia nowych przepisów jest uporządkowanie bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i zmuszenie właścicieli starszych pojazdów do wpisania ich do bazy CEP. Dane na temat właścicieli muszą być jak najbardziej aktualne, ponieważ korzysta z nich między innymi Policja i GITD.

Czy to oznacza koniec czarnych tablic rejestracyjnych?

Zmiany, które wejdą w życie w przyszłym roku (1 stycznia i 10 czerwca) według wielu miały być gwoździem do trumny dla czarnych tablic rejestracyjnych. Prawda jest jednak taka, że jeśli samochody na czarnych blachach są ubezpieczone i mają ważne badanie techniczne, a także nie zmieniają właściciela, wciąż mogą być użytkowane bez konieczności zmiany tablic na nowe. Zmiany przepisów uderzą natomiast w stare samochody trzymane po przysłowiowych szopach, bez ubezpieczenia i przeglądu "w oczekiwaniu na lepsze czasy" lub na zasadzie: "nie sprzedam, będę robił".

Zmiana przepisów może też sprawić, że sporo samochodów wciąż zarejestrowanych na czarnych tablicach rejestracyjnych, w przypadku zmiany właściciela straci tę możliwość - w ciągu 30 dni będzie musiał zostać przerejestrowany, co oznacza zmianę tablic i numerów rejestracyjnych.