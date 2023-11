Kierowcy busów na celowniku UE. Na kurierów padł blady strach

Spis treści: 01 Nowe prawo jazdy na busa. ETSC z apelem do komisji europejskiej

02 Nowe szkolenia dla kierowców busów? ETSC chce Certyfikatów Kompetencji Zawodowych

03 Nowa kategoria prawa jazdy B+

04 Ile zarabia kierowca busa?

Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu ETSC nie rezygnuje z pomysłu stworzenia nowej kategorii prawa jazdy, która objęłaby głównie kierowców lekkich pojazdów dostawczych. Chodzi o prawo jazdy kategorii B+, które miałoby uprawniać do prowadzenia samochodów o DMC od 1,8 do 3,5 tony. W liście otwartym do posłów Parlamentu Europejskiego organizacja zwraca uwagę na brak odpowiednich szkoleń i regulacji prawnych. Rozwiązaniem tego problemu miałoby być np. wprowadzenie świadectw kwalifikacji zawodowej dla kierowców busów.

Nowe prawo jazdy na busa. ETSC z apelem do komisji europejskiej

ETSC zauważa, że w 2018 roku kierowcy lekkich samochodów dostawczych o DMC do 3,5 tony odpowiadali za 11 proc. ogółu śmiertelnych wypadków drogowych w krajach UE, co odpowiada liczbie 2630 ofiar śmiertelnych. Aż 39 proc. poszkodowanych stanowili tzw. niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czyli piesi, rowerzyści czy np. motocykliści.

Autorzy listu otwartego do posłów zauważają, że - w przeciwieństwie do kierowców zawodowych z kategorią C - ci, którzy prowadzą lekkie samochody dostawcze nie muszą legitymować się żadnymi odnawianymi cyklicznie Certyfikatami Kompetencji Zawodowych. W związku ze zmianą nawyków zakupowych (większa rola zakupów on-line), rośnie też presja na kierowców, którzy w opinii ETSC pracują w coraz gorszych warunkach. Tymczasem projektowane w ramach rewizji unijnej dyrektywy w sprawie praw jazdy (2006/126) nie przewidują np. zobowiązania poszczególnych krajów członkowskich do montowania w samochodach dostawczych o dmc do 3,5 tony urządzeń monitorujących czas pracy.

Nowe szkolenia dla kierowców busów? ETSC chce Certyfikatów Kompetencji Zawodowych

W liście skierowanym do europosłów czytamy, że aby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, organizacja wzywa do kompleksowych szkoleń dla zawodowych kierowców samochodów dostawczych, obejmujących takie aspekty jak: bezpieczny załadunek i rozładunek, zabezpieczanie ładunku, bezpieczne cofanie, zapobieganie zmęczeniu. ETSC zwraca też uwagę na konieczność doszkolenia kierowców "busów" z zakresu chociażby planowania podróży, unikania rozpraszania uwagi czy używania pasów bezpieczeństwa.



Mówiąc wprost - przedstawiciele ETSC postulują, by w ramach prac nad nową dyrektywą dotyczącą praw jazdy rozszerzyć katalog osób, które muszą legitymować się świadectwem kwalifikacji zawodowych (tzw. kurs na przewóz rzeczy / kod 95) o kierowców samochodów dostawczych o DCM do 3,5 tony.



Przypominamy, że obecnie kursy taki cyklicznie przechodzić muszą wyłącznie kierowcy z prawem jazdy:

C,

C+E,



D,

D+E.



ETSC wyraża także swój sprzeciw wobec propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej zwiększenia dopuszczalnej masy pojazdu kategorii B z 3,5 do 4,25 tony. ETSC powołuje się przy tym na niedawny raport Instytutu VIAS w Belgii, twierdząc, że większe i mocniejsze pojazdy mają niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo drogowe pieszych i rowerzystów.

Nowa kategoria prawa jazdy B+

Przypominamy, że w ramach prac nad rewizją unijnej dyrektywy dotyczącej praw jazdy ETSC lobbuje m.in. za rozdzieleniem prawa jazdy kategorii B na dwie kategorie: B i B+. Ta pierwsza miałaby być przeznaczona dla kierowców jeżdżących samochodami o DMC do 1,8 tony, a drugą musieliby uzyskiwać kierowcy, którzy poruszają się pojazdami o DMC od 1,8 do 3,5 tony.

W domyśle kategoria B+ miałaby obowiązywać głównie kierowców samochodów dostawczych - busów, lawet i chłodni, które często prowadzić dziś można dysponując jedynie prawem jazdy kat B.



Kierowców uspokajamy, że ETSC nie ma żadnej mocy sprawczej (to organizacja non profit z siedzibą w Brukseli), chociaż jej stanowisko w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego często brane jest pod uwagę przez unijnych decydentów.

Ile zarabia kierowca busa?

Jak wynika z danych Polskiego Instytut Transportu Drogowego (PITD) - komercyjnej organizacji skupiającej przedstawicieli branży transportowej - w 2022 roku średnia wysokość miesięcznego wynagrodzenia kierowcy busa wynosiła 5172 zł, a mediana zarobków - 4400 zł. W obu przypadkach mowa o kwocie wynagrodzenia "na rękę" uwzględniającej wszystkie wpływy (dodatki, diety itd.). Bez ich uwzględnienia średnia kwota "podstawy" wynosiła w 2022 roku 3082 zł netto.