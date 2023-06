Spis treści: 01 Przeznakowanie doprowadza do "deprecjacji"

02 W polskim prawie jest ponad 400 znaków drogowych

03 Urzędnicy chcą weryfikacji oznakowania

04 GDDKiA prosi o pomoc kierowców

Przeznakowanie doprowadza do "deprecjacji"

Zbyt duże nagromadzenie znaków na polskich drogach to problem, na który od lat zwracają uwagę eksperci. Wszechobecna "znakoza" nie tylko wprowadza spore zamieszanie, ale dodatkowo powoduje, że niektórzy kierowcy po prostu przestają reagować na jakiekolwiek drogowskazy. Zjawisko to nosi miano "deprecjacji" i występuje w momencie, gdy znaki drogowe przestają pełnić swoją informacyjną funkcję i niejako zlewają się z krajobrazem. Jak łatwo można się domyślić - nierzadko doprowadza to do niebezpiecznych sytuacji.

W polskim prawie jest ponad 400 znaków drogowych

Po części winę za ten stan rzeczy ponoszą niejasne i miejscami wręcz absurdalne polskie przepisy wynikające z zapisów w tzw. Czerwonej Księdze. Jest to nic innego, jak rozporządzenie ministra transportu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obecnie prawo o ruchu drogowym opisuje ponad 400 znaków - zakazu, nakazu, ostrzegawczych, czy informacyjnych. Do tego należy dodać tablice informacyjne, drogowskazy uzupełniające, czy niemal dowolne oznakowanie lokalnych zarządców dróg. Nierzadko zdarza się, że znaki drogowe sąsiadują ze sobą w odległości kilkudziesięciu centymetrów, a co więcej - niekiedy od dawna są już przedawnione.

Urzędnicy chcą weryfikacji oznakowania

Właśnie dlatego GDDKiA postanowiła zweryfikować oznakowania na drogach krajowych. Jeszcze w tym roku ruszy specjalna akcja, której celem będzie ocena zasadności obowiązywania niektórych znaków, uwzględniając warunki zmieniającego się otoczenia drogi i warunków ruchu.

Weryfikacja oznakowania będzie przeprowadzona na całej sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA i dotyczyć będzie następujących znaków:

Zdjęcie Znaki drogowe sprawdzane przez GDDKiA / GDDKiA

Ponadto urzędnicy przyjrzą się także poprawności rozlokowania oznakowania poziomego w zakresie linii krawędziowych. Cała rewizja ma być prowadza z naciskiem na ograniczenie niepotrzebnego oznakowania na polskich drogach.

GDDKiA prosi o pomoc kierowców

Wraz z powyższym planem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystosowała apel do samych kierowców.

Jeśli zaobserwowaliście gdzieś występowanie nadmiarowych oznaczeń z powyższej listy, lub waszym zdaniem jakaś droga może wymagać weryfikacji w tym względzie - piszcie swoje spostrzeżenia poprzez formularz dostępny na stronie internetowej GDDKiA.

