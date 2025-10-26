Czy na autostradzie można wyprzedzać prawym pasem? Zasada jest jedna

Spis treści: Kiedy wyprzedzanie z prawej strony jest dozwolone? Czy wyprzedzanie prawym pasem na autostradzie jest dozwolone? Kiedy nigdy nie można wyprzedzać z prawej strony?

Wśród polskich kierowców nie ma jednego stanowiska co do tego, czy wyprzedzanie prawym pasem jest dozwolone. Spora część z nich uważa, że taki manewr dozwolony jest tylko w terenie zabudowanym. Takie spojrzenie to duże uproszczenie części przepisów, ale także nieznajomość pozostałych.

Lepiej zorientowani kierowcy dodają, że można wyprzedzać z prawej strony również poza terenem zabudowanym, ale konieczna jest obecność przynajmniej trzech pasów ruchu w jedną stronę. Jednak i oni nie znają w całości przepisów lub nie potrafią ich właściwie interpretować. Wyjaśnijmy więc, jak jest naprawdę.

Kiedy wyprzedzanie z prawej strony jest dozwolone?

Kontrowersje wokół wyprzedzania prawym pasem biorą się, jak to zwykle bywa, albo z nieznajomości przepisów Kodeksu drogowego, albo z ich niezrozumienia. W tej sprawie przepis jest następujący:

Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu (...) na jezdni jednokierunkowej oraz na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.

Kierowcy zwykle pomijają informację o "jezdni jednokierunkowej" i skupiają się na części dalszej przepisu, gdzie mowa o dwóch lub trzech pasach ruchu. Ma to fundamentalne znaczenie dla zrozumienia tego przepisu.

Otóż jezdnia dwukierunkowa to taka, gdzie wyznaczono pasy ruchu w dwóch kierunkach. Zwykle są to zwykłe drogi jednopasmowe, czasami takie mające pod dwa pasy w każdym kierunku. Jezdnie dwukierunkowe mające trzy lub więcej pasy ruchu w każdą stronę spotykaną są rzadko, stąd przekonanie, że niewiele jest sytuacji poza terenem zabudowanym, kiedy można wyprzedzać z prawej strony.

Tymczasem większość osób nie bierze pod uwagi informacji o jezdniach jednokierunkowych. To takie drogi, gdzie kierunki ruchu są od siebie oddzielone, na przykład pasem zieleni lub barierkami. Na nich nie ma ograniczeń (przynajmniej tych związanych z pasami ruchu) co do wyprzedzania z prawej strony.

Czy wyprzedzanie prawym pasem na autostradzie jest dozwolone?

Wróćmy do początkowego pytania, czy wolno wyprzedzać prawym pasem na autostradzie. Otóż każda autostrada, podobnie jak droga ekspresowa, składa się z jezdni jednokierunkowych. Kierunki ruchu są tam zawsze oddzielone. Oznacza to, że na autostradzie można wyprzedzać z prawej strony, bez względu na liczbę pasów ruchu.

Kiedy nigdy nie można wyprzedzać z prawej strony?

Trzeba też pamiętać, kiedy przepisy zabraniają wyprzedzania z prawej strony innego uczestnika ruchu. Zakaz taki obowiązuje:

na zakręcie oznaczonym znakiem ostrzegawczym

przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

na drogach z niewyznaczonymi pasami ruchu

