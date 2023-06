Czy można objeżdżać rondo prawym pasem? To przerasta polskich kierowców

Spis treści: 01 Rondo jedno pasmowe. Tu nie da się pojechać źle

Rondo jedno pasmowe. Tu nie da się pojechać źle

Najprostszą formą skrzyżowania o ruchu okrężnym jest rondo składające się z jednego pasa. Na takich skrzyżowaniach kierowcy nie powinni mieć większego problemu z orientacją - mogą poruszać się tylko po jednym pasie i zjechać w wybranym momencie. Oczywiście przed zjazdem z ronda powinni zasygnalizować zamiar prawym kierunkowskazem (przed wjazdem nie używamy kierunkowskazów).

Rondo wielopasmowe. Wybór właściwego pasa na rondzie to klucz do płynnego ruchu

Znacznie więcej problemów sprawiają kierowcom ronda o dwóch lub więcej pasach. Choć w założeniu powinny one znacznie upłynniać ruch i poprawiać przepustowość skrzyżowań, często prowadzą do utrudnień wynikających z kuriozalnych sytuacji. Niestety kierowcy wciąż nie wiedzą jak zachować się na tego typu skrzyżowaniach i popełniają błędy nierzadko prowadzące do kolizji lub spowolnienia ruchu na skrzyżowaniu.

Jazda po rondzie rządzi się jednak pewnymi niepisanymi, ale ogólnie przyjętymi zasadami o których nie wszyscy wiedzą. Warto zatem je przypomnieć:

prawym pasem na rondzie poruszamy się jeśli zamierzamy zjechać z ronda na pierwszym lub drugim zjeździe

lewym pasem ronda (w przypadku ronda dwupasmowego) poruszamy się wtedy, gdy zamierzamy zjechać z ronda na trzecim i kolejnych zjazdach

pas zmieniamy (z lewego na skrajny prawy) dopiero wtedy gdy zbliżamy się do naszego zjazdu

jeśli zamierzamy zmienić pas powinniśmy zasygnalizować to odpowiednim kierunkowskazem oraz ustąpić pierwszeństwa pojazdów znajdującym się na pasie na który chcemy wjechać.

Ten ostatni podpunkt to zasada, której treść znajdziemy również w przepisach PoRD.

Zdjęcie Czy można objeżdżać rondo prawym pasem? / INTERIA.PL

Czy można objechać rondo prawym pasem?

Wyżej wypisane zasady pomagają upłynnić ruch na rondach. Kierowcy, którzy zjeżdżają na dalszych zjazdach, jadąc w prawidłowy sposób nie blokują wjazdu samochodom oczekującym na wjazd, ruch jest płynny i dynamiczny.

Niestety prawidłowa jazda na rondzie sprawia problemy wielu kierowcom. Zarówno tym znajdującym się już na rondzie, jak i tym, którzy oczekują na wjazd. Jedni często popełniają błąd przy zmianie pasa na rondzie, a drudzy miewają problem z interpretacją kierunkowskazu osoby zmieniającej pas na rondzie (traktują go jako sygnalizację zamiaru zjazdu) i często dochodzi do wymuszeń pierwszeństwa, a nawet kolizji.

Właśnie dlatego część kierowców, aby uniknąć takich sytuacji decyduje się na pozostanie na prawym pasie, nawet jeśli zjeżdża dopiero 3 lub 4 zjazdem z ronda. Taka jazda utrudnia zarówno wjazd na rondo osobom oczekującym, jak i zjazd z lewego pasa osobom jadącym prawidłowo i chcącym wydostać się z ronda.

Czy za objeżdżanie ronda prawym pasem należy się mandat?

Co do zasady kodeks drogowy nie wyszczególnia osobnych zasad poruszania się po skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, a jedyna wzmianka o rondach znajduje się w rozporządzeniu o znakach i sygnałach drogowych (par. 36, ust. 1):

Znak C-12 "ruch okrężny" oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

Według tego zapisu ronda nie odznaczają się szczególnymi przepisami i na tego typu skrzyżowaniach zastosowanie mają przepisy ogólne dotyczące ruchu drogowego. To oznacza, że jazda prawym pasem nie jest w żaden sposób zabroniona, ani tym bardziej karana mandatem. Jednak mimo wszystko nie jest to zalecany sposób jazdy po rondach, które bądź co bądź, są nieco innym skrzyżowaniem niż typowe krzyżówki.

