Chciał ostrzec kierowców przed policją. Sam stracił prawo jazdy

Miganie światłami drogowymi to na polskich drogach wciąż popularny proceder. Jak się jednak okazuje - nie do końca jest on zgodny z literą prawą. Niedawno mógł się o tym przekonać pewien kierowca, który postanowił ostrzec innych użytkowników ruchu o prowadzonej w pobliżu kontroli drogowej. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy.

Zdjęcie Chciał ostrzec kierowców przed policją. Sam stracił prawo jazdy / Stanisław Bielski / Reporter