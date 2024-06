Chcą zabierać prawo jazdy poza terenem zabudowanym. Za prędkość

Odbieranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości

Podczas drugiego posiedzenia plenarnego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) debatowano nad propozycjami zmian dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wobec rosnącej w porównaniu z poprzednimi latami, liczby ofiar wypadków drogowych, członkowie Rady szukali sposobu, jak zmienić niepokojący trend.

Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji zmiany przepisów ruchu drogowego dotyczącej zatrzymywania prawa jazdy za przekroczenie prędkości. Według Rady przepis ten powinien dotyczyć nie tylko terenu zabudowanego. Rekomendowana zmiana zakłada wprowadzenie przepisu zobowiązującego służby do zatrzymywania prawa jazdy na okres 3 miesięcy za kierowanie kierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną na danym obszarze o więcej niż 50 km/h na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym.

Jak zwrócono uwagę w podsumowaniu posiedzenia, na takich trasach dochodzi do przeszło 90 proc. wypadków ze skutkiem śmiertelnym, jakie odnotowuje się w Polsce.

Trzeba zaznaczyć, że zmiana przepisów oznaczałaby, że nowe sankcje dotkną kierowców na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, ale wciąż za przekroczenie prędkości nie karano by w ten sposób podróżujących po drogach ekspresowych ( z wyłączeniem jednojezdniowych) ani autostradach.



Przekroczenie prędkość o przeszło 50 km/h w terenie zabudowanym to niejedyny sposób na szybką utratę prawa jazdy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami taka kara należy się też za przewożenie więcej niż trzech pasażerów ponad limit, przekroczenie maksymalnej przewidzianej przepisami liczby punktów karnych (24), jazdę po alkoholu, niezatrzymanie się do kontroli policyjnej czy ucieczkę z miejsca wypadku. W zależności od rodzaju wykroczenia, trzeba się liczyć z utratą uprawnień na okres od 3 miesięcy do nawet 10 lat.