Banalny sposób z Facebooka na fotoradar. Policjant tylko się zaśmiał

Autor proponuje przywiązać jeden koniec żyłki do ramienia wycieraczki, a na drugim zamocować liść i przyłożyć go do tablicy rejestracyjnej. Nie wyjaśnia jednak, czy żyłka powinna mieć taką długość, by liść zwisał zasłaniając tablicę, czy trzeba go do niej przykleić jakimś delikatnym klejem. Tak czy inaczej pomysł jest taki, że w razie kontroli policji wystarczy włączyć wycieraczkę i w wówczas żyłka szarpnie liściem i zerwie go z tablicy.